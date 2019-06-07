«Норникель», IBM и МФТИ будут готовить специалистов по блокчейну

Московский физико-технический институт (МФТИ), «Норникель» и IBM заключили соглашение по созданию в Москве (на базе МФТИ) Центра компетенций для проведения научных исследований, подготовки специалистов в области разработки цифровых технологий для горнорудной отрасли с использованием открытого программного обеспечения и специализированных решений.

Соглашение подписано 6 июня 2019 г. в ходе Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили Сергей Батехин, старший вице-президент, руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норникеля», Ирис Джеба, генеральный директор IBM в России и странах СНГ, Николай Кудрявцев, ректор Московского физико-технического института.

Основной задачей Центра будет обучение студентов, исследования и создание цифровых экосистем и освоение эффективных практик использования информационных технологий в областях «блокчейн», «интернет вещей», «системы оптимизации».

Совместный проект будет реализован в целях улучшения подготовки специалистов и разработки решений для горнорудной отрасли с использованием IT на базе открытых стандартов, ПО с открытым кодом, в том числе на основе распределенного реестра (DLT). Центр компетенций будет также работать над решением прикладных задач горнорудной отрасли.

Для реализации проекта МФТИ подготовит и запустит магистерские и аспирантские программы, подкрепленные профессиональным преподавательским составом, с опытом исследований и разработок в указанной области. Магистерская программа по направлению «Блокчейн» будет запущена уже осенью 2019 г., учебные планы для нее подготовлены, МФТИ готовится к приему студентов.

МФТИ также сформирует учебную демонстрационную площадку, включая вычислительные мощности для проведения учебных и научных мероприятий Центра по тематике «Норникеля», обеспечит создание прототипов для горнорудной отрасли на основе решений IBM.

IBM предоставит новому Центру доступ к профильным научно-образовательным материалам и решениям, а также учебным материалам и сервисам в рамках существующих в корпорации форм поддержки ИТ-разработчиков.

«Норникель» не только обеспечит выплату стипендий студентам и аспирантам совместной программы, но предоставит в распоряжение Центра свои производственные площадки для отработки решений и проведения исследовательских работ.

В магистерской программе МФТИ по направлению «Блокчейн» (набор 20-24 человек в 2019-2021 гг.) предполагаются следующие дисциплины (модули): Введение в блокчейн (DLT), Криптография, Теория игр, Обзор блокчейн-платформы Graphene, блокчейн-платформа Ethereum, блокчейн-конструктор Hyperledger Fabric и Токеномика.

Наряду с изучением различных платформ и глубокой теоретической подготовкой в области математической теории, студенты и аспиранты получат знания и опыт по диверсифицированному применению блокчейн-технологий, о деятельности криптобирж, стейблкойнах, платформах токенизации, сопутствующих сервисах - Custody, KYC/AML, крипто-деривативах и роботизированной торговле на криптобиржах.

Магистерская программа реализуется в течение четырех семестров (около 5500 учебных часов).

«Стратегия «Норникеля» подразумевает создание условий для развития кадрового потенциала на базе ведущих технических вузов России и приобретение новых компетенций с фокусом на цифровые технологии. Новый Центр будет не только вести подготовку специалистов в цифровой области, но и обеспечит процесс исследования, разработки и применения перспективных технологий (в т.ч. технологию распределенных реестров) в рамках проектов «Норникеля», – отметил Сергей Батехин, старший вице-президент, руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норникеля».

«Блокчейн, искусственный интеллект и облачные технологии позволяют строить бизнес будущего уже сегодня. В арсенале IBM – несколько сотен проектов по всему миру, связанных с внедрением блокчейна, в том числе и в России. Спрос на эту технологию будет только расти, поэтому уже сейчас нужно готовить специалистов с необходимыми знаниями и навыками, объединяя наши усилия с такими ведущими компаниями и университетами как Норникель и Физтех», – сказала Ирис Джеба, генеральный директор IBM в России и странах СНГ.

«МФТИ является ведущим техническим вузом страны с традиционно сильной подготовкой в области естественных и инженерных наук. У нас есть хорошие заделы и инфраструктура для создания передовых междисциплинарных центров и образовательных программ. Совместно с такими мировыми гигантами как IBM и Норникель мы открываем центр компетенций и магистерскую программу по направлению «Блокчейн». Ведущие компании мира заинтересованы в развитии этой технологии, а Физтех готовит высококлассных специалистов, воплощающих инновации в жизнь», - сказал ректор МФТИ Николай Кудрявцев.