Московский политех и Cognitive Technologies будут развивать ИИ

Московский политехнический университет и Cognitive Technologies в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в области создания технологий искусственного интеллекта и подготовки кадров для новых отраслей экономики.

В документе сказано, что для достижения целей сотрудничества стороны намерены открыть на базе университета Центр перспективных разработок автономных систем, ориентированный на решение полного спектра вопросов создания автономных транспортных систем от проектирования и прототипирования, до испытаний и сертификации, базирующегося на лучших отечественных и мировых практиках. Другой важной задачей новой структуры станет подготовка кадров для новых научных и отраслевых направлений. Возглавит Центр один из ведущих отечественных специалистов в области ИИ, создания сенсоров для автономного транспорта Николай Панокин.

Президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова отметила: «Мы, как и ведущие мировые разработчики ИИ, расширяем сотрудничество с университетами и исследовательскими центрами по созданию инновационных площадок для разработки и внедрения решений в области ИИ. Московский Политех обладает уникальными компетенциями в этой сфере. В новой организации будут работать известные в нашей стране и мире специалисты в области ИИ и создания беспилотных транспортных систем, такие как руководитель инжинирингового центра университета Пабло Итурралде».

«Одной из сильных сторон Московского Политеха является практико-ориентированное обучение. Например, наши студенты сами делают гоночные автомобили, которые занимают призовые места в международных соревнованиях, – сказал Владимир Миклушевский. – Поэтому сотрудничество с компанией Cognitive Technologies, направленное на создание автономных транспортных систем с элементами искусственного интеллекта, это не только возможность решать самые актуальные научные вопросы, но и способ дать нашим студентам те самые компетенции будущего, благодаря которым они будут востребованы на рынке труда».

Стороны также планируют объединить усилия в проведении совместных научных исследований и разработок в области ИИ для их последующего внедрения в промышленные системы автономного управления беспилотными транспортными средствами. Предполагается открыть в Московском Политехе курсы по подготовке студентов по новым специальностям, таким как инженер–разработчик автономного транспортного средства, специалист по эксплуатации беспилотного автомобиля и другие.