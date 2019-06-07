ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорился с компанией «Делойт», СНГ о партнерстве в создании стратегии цифровизации предприятия.

ММК принял решение обновить свой цифровой портфель в рамках стратегии развития компании до 2025 года. Для этого «Делойт» подготовит дорожную карту цифровизации комбината на среднесрочный период. Она будет включать наиболее эффективные проекты, которые помогут ММК быстрее достичь стратегических целей и существенно повысить эффективность бизнеса.

«ММК и «Делойт» связывают давние партнерские отношения. Компания не раз подтверждала свою высокую компетентность по широкому спектру вопросов, имеющих стратегическое значение для Магнитогорского металлургического комбината. Надеюсь, что наше сотрудничество в сфере цифровой трансформации будет не менее эффективным и принесет взаимовыгодные результаты», – отметил директор по экономике ММК Андрей Еремин.

По результатам предварительного исследования эксперты «Делойта» отметили, что применение прогрессивных технологий имеет значительный потенциал для ММК. Это связано с тем, что компания обладает обширной цифровой историей и базой производственных данных, обновляющейся в режиме реального времени.

«Многолетний труд коллектива ММК по внедрению информационных систем управления технологией и качеством производства, а также прослеживаемостью продукции является отличным фундаментом для цифровизации бизнеса, - сказал Александр Олейник, директор подразделения стратегии и операционной эффективности департамента консалтинга «Делойта». – «Делойт», в свою очередь, привнесет в процесс сотрудничества межотраслевые знания и опыт инноваций, что позволит полнее использовать цифровой потенциал ММК и сформировать планы его развития».