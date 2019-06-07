Исследование J’son & Partners Consulting: российский рынок бизнес-SaaS за год вырос на 30% до 5,8 млрд рублей

J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка бизнес-SaaS по итогам 2018 г. и прогнозы развития до 2022 г.

Под бизнес-приложениями, предоставляемыми по модели SaaS, в исследовании понимаются транзакционные и аналитические приложения (учетные, CRM, ERP, BI) и приложения класса Enterprise Content Management (ECM), основными видами которых являются офисные пакеты приложений и системы управления веб-сайтами (Content Management Systems, CMS). В рамки исследования не включены обычно относимые к SaaS веб-сервисы электронного документооборота (рассмотрены в отдельном исследовании).

По оценке J’son & Partners Consulting, в 2018 г. рынок бизнес-SaaS в денежном выражении вырос на 30% до 5,8 млрд руб. Согласно уточненным данным, в 2017 г. рынок в денежном выражении вырос на 43%, в 2016 г. на 65%. Рост рынка происходит преимущественно за счет расширения номенклатуры используемых уже существующими пользователями приложений, и в меньшей степени за счет привлечения новых пользователей, до этого вообще не пользовавшихся SaaS, что проявляется также в существенном росте ARPU в расчете на компанию-пользователя SaaS.

Анализ показывает, что структура клиентской базы бизнес-SaaS меняется в пользу учетных приложений, а структура в денежном выражении – в сторону роста доли ERP- и BI-систем в формате SaaS, и, в меньшей степени, – в пользу учетных систем. По данным J’son & Partners Consulting, в 2018 г. 80% потребления бизнес-SaaS пришлось на предприятия торговли и сферы услуг, включая финансовые и телекоммуникационные организации.

При достигнутом в 2018 г. проникновении в единицы процентов от общего количества хозяйствующих субъектов, имеющих ШПД-подключение, рынок бизнес-SaaS в России имеет потенциал более чем десятикратного роста абонентской базы. Однако реализация этого потенциала требует изменения структуры экономики страны, а именно реализации на территории России этапов разработки и производства продукции высоких переделов.

В настоящее время ключевым фактором роста потребления бизнес-SaaS в мире выступает именно бурный рост проникновения IoT-платформ и приложений, ориентированных на сквозное оптимизационное управление, и, как следствие, накопление в облаках широкой номенклатуры машинных данных за все более длительный исторический период, позволяющих создавать на основе этих данных сложные прогностические модели. В России этот фактор роста рынка SaaS пока отсутствует.