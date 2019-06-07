Fort Ross Ventures и «Мегафон» займутся совместным поиском привлекательных объектов для инвестиций

Управляющая компания Fort Ross Ventures и «Мегафон» подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области инноваций, обмена технологиями и совместного поиска привлекательных объектов для инвестиций.

В рамках соглашения Fort Ross Ventures будет представлять «Мегафону» эксклюзивную собственную экспертизу и информацию о перспективных потенциальных инвестициях и собственных портфельных компаниях. «Мегафон» в свою очередь намерен рассматривать возможность сотрудничества и инвестирования в фонды, генеральным партнером которых является Fort Ross Ventures.

Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures, сказал: «Мы последовательно выстраиваем деловые взаимоотношения с ведущими компаниями страны, помогая стартапам, которых поддерживаем, найти надежных партнеров и инвесторов. "Мегафон" открыт к инновациям: компания разделяет наши ценности и наше стремление развивать технологическое предпринимательство в России и за рубежом, поэтому мы рассчитываем на значимые долгосрочные результаты нашего стратегического партнерства».

Александр Соболев, директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона», сказал: «"Мегафон" рассматривает для себя поиск интересных проектов и работу с собственной ʺпесочницей инновацийʺ как один из приоритетов. Инновационные проекты, технологии и идеи позволяют увеличивать стоимость компании и создавать новые прорывные цифровые проекты. Меньше чем за год работы нашей ʺтехнологической песочницыʺ мы достигли значительных результатов, отобрав из более чем 800 заинтересовавших нас проектов около 30, с которыми ведем работу. Партнерство с управляющей компанией Fort Ross — логичный шаг в развитии данного направления и достижения синергии в партнерстве с компанией, имеющей многолетнюю экспертизу в области венчурных инвестиций. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, которое позволит развивать инновации в "Мегафоне" и масштабировать технологии международного уровня на российском рынке».