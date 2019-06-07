Angara открыла обособленное подразделение в Пензе

Angara, специализирующаяся на предоставлении широкого спектра решений и услуг по информационной безопасности, открыла обособленное подразделение Angara Technologies Group в Пензе.

В городе сосредоточен большой кадровый потенциал. Три вуза выпускают специалистов по информационной безопасности. Только в одном из ведущих вузов города Пензенский государственный университет (ПГУ) в настоящее время работают две кафедры по направлению ИБ, выпускающих порядка 80 высококвалифицированных специалистов в год.

В Пензе находятся ведущие научные предприятия, работающие на оборонный комплекс. Например, «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (ПНИЭИ) и НТЦ «Атлас»). Здесь же представлен целый ряд наукоемких производств нефтегазовой, аэрокосмической и химической отраслей.

«Наш рынок испытывает особую потребность в молодых и талантливых специалистах, и мы рассчитываем, что филиал в Пензе станет новым центром экспертизы ИБ в Поволжье. Нашей компании это позволит расширить свое присутствие в центральном регионе России и предоставлять качественные сервисы для региональных предприятий», – сказал Сергей Шерстобитов, генеральный директор Angara Technologies Group.