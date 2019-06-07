Администрация Курской области и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ

И.о. губернатора Курской области Роман Старовойт и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает укрепление взаимодействия в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон по формированию эффективной системы государственного управления регионом с использованием программной платформы «1С:Предприятие».

Сотрудничество в рамках соглашения позволит задействовать опыт сторон и компетенции в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации основных процессов бюджетных учреждений Курской области. Ключевое направление партнерства – создание и дальнейшее развитие централизованной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью региона на базе облачных технологий фирмы «1С».

Еще одним важным направлением сотрудничества является развитие образовательной среды на базе высших и средних специальных учебных учреждений региона, совершенствование подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.

«Правительство Курской области ставит амбициозные задачи цифровой трансформации государственного управления. Сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления информатизации региона с использованием технологий фирмы “1С”. В числе приоритетных для нас задач – создание эффективных систем управления учреждениями образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы и другими бюджетными организациями региона», – и.о. губернатора Курской области Роман Старовойт.

«У фирмы "1С" есть опыт успешной реализации на платформе "1С:Предприятие" облачных систем регионального масштаба, которые охватывают сотни и тысячи учреждений, обеспечивают эффективную работу десятков тысяч пользователей. Мы готовы задействовать опыт, который у нас наработан, чтобы помочь правительству Курской области совершенствовать управление, повышать эффективность работы органов исполнительной власти и учреждений региона. Еще одно важное стратегическое направление, предусмотренное нашим соглашением – развитие в регионе образовательной среды, совершенствование подготовки и переподготовки ИТ-кадров для цифровой экономики», – отметил директор "1С" Борис Нуралиев.