Acer представила механизированное игровое кресло и сверхтонкий бизнес-ноутбук

Acer на Петербургском международном экономическом форуме впервые в России продемонстрировала две эффектные новинки: ноутбук Swift 7 весом меньше килограмма и толщиной меньше сантиметра, и игровую кабину Predator Thronos с эффектом погружения.

Петербургский международный экономический форум — одно из центральных событий в мире российской экономики и бизнеса. Представители деловых кругов ежегодно собираются в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», чтобы обсудить ключевые экономические вопросы, стоящие перед Россией и миром.

Екатерина Царева, директор по маркетингу Acer в России, отметила: «Для международной компании, которая давно и успешно ведет бизнес в России, ПМЭФ — значимое событие. Форум для нас — это не только возможность представить самые ожидаемые новинки этого года, но и получить запросы со стороны корпораций и понять, чего именно ждут наши потенциальные и действующие партнеры».

Predator Thronos — это игровая кабина, в которой можно изолировать себя от реальности и полностью сосредоточиться на игровом процессе. Ее конструкция позволяет с удобством разместиться внутри одному человеку перед тремя мониторами и откидной полкой с клавиатурой и мышью. Кресло с кожаной обивкой оборудовано вибрационными моторами, которые дополнят звуковую картину тактильными ощущениями, вибрируя в такт музыке или звукам игры, или просто будут массировать поясницу и спину.

На левом подлокотнике размещен пульт управления кабиной, с помощью которого можно поднять или опустить консоль с мониторами, придвинуть или убрать полку с клавиатурой или изменить наклон кресла до 140°, перейдя в режим «нулевой гравитации» (Zero-G), при этом пользователь оказывается практически в горизонтальном положении. Кресло полностью моторизировано и любое движение выполняется после нажатия соответствующей кнопки на пульте с динамической RGB-подсветкой.

В продаже в России устройство появится в октябре. Стоимость комплекта, в который входит кресло, три монитора Predator Z271Ubmiphzx, ПК Predator Orion 9000 в топовой конфигурации и комплект периферии, составит 2 499 000 руб.

Ноутбук Acer Swift 7 является одним из самых тонких и легких ноутбуков в мире: его вес составляет 890 г, толщина — всего 9,95 мм. Такое решение стало возможным благодаря использованию магниево-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов для изготовления корпуса. Подобные материалы применяют, например, при создании облегченных рам гоночных велосипедов.

При первом взгляде на Swift 7 трудно поверить, что он оснащен 14-дюймовым экраном — ноутбук очень компактный. Дисплей устройства занимает 92% полезной площади корпуса благодаря узким боковым рамкам, толщина которых составляет всего 2,54 мм.

Несмотря на небольшие размеры и вес ноутбук обладает впечатляющей производительностью, которую обеспечивает процессор Intel Core i7 восьмого поколения, а 16 Гб оперативной памяти отвечают за быстродействие системы. Вместо громоздкого и медленного жесткого диска Swift 7 оснащен твердотельным накопителем емкостью 512 Гб, который мгновенно загружает систему и программы.

Легкий, компактный и производительный ноутбук Acer Swift 7 подходит для бизнеса. С ним удобно ездить в командировки, работать в самолете или машине, он без проблем умещается в сумке или кейсе, обеспечивает до 12 часов автономной работы и при этом справляется со сложными ресурсоемкими задачами. Новинка будет доступна в двух цветовых вариантах: черном и белом. Swift 7 появится в продаже в России в июле этого года по цене 159 990 руб. за топовую конфигурацию.

Acer Swift 7 и Predator Thronos можно протестировать на ПМЭФ-2019 с 6 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на стенде «Бизнес FM».