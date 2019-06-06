Yadro создаст инфраструктурные продукты для «Мегафона» на базе технологий Intel

Yadro (входит в многопрофильную ИТ структуру «ИКС холдинг»), «Мегафон» и Intel объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инновационные инфраструктурные продукты для цифровой платформы «Мегафона».

Партнеры намерены выстраивать долгосрочное партнерство по ряду направлений для продвижения своих деловых и технологических интересов.

Свои подписи под меморандумом о намерениях, закрепляющем направления совместной деятельности между партнерами поставили глава «ИКС холдинга» и председатель совета директоров компании Yadro Антон Черепенников, генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян и вице-президент и генеральный директор по продажам решений центров обработки данных корпорации Intel Роуз Скулер (Rose Schooler).

В рамках следующего этапа реализации стратегии цифровой трансформации с целью создания крупнейшей цифровой экосистемы в России «Мегафон» совместно с компанией Yadro и на основе технологий Intel планирует разрабатывать и предоставлять своим B2B-клиентам новые инфраструктурные продукты, доступ к которым будет организован посредством цифровой платформы «Мегафона».

«Мы рады, что "Мегафон" совместно с Yadro договорились разрабатывать и производить новые инфраструктурные решения на основе технологий Intel для сферы 5G, интернета вещей, облачных вычислений и конечных устройств, что позволит создать удобные и полезные сервисы для корпоративных клиентов и государственных заказчиков на цифровой платформе "Мегафона", крупнейшей цифровой экосистемы в России. На базе инновационных технологий мы сможем создавать сервисы, ориентируясь на самые передовые международные технологические практики. Сотрудничество с ведущей глобальной технологической компанией из лидеров телекоммуникационного отрасли и ИТ-рынка позволит нам создать инфраструктурную основу для реализации стратегии "Мегафона" и усилит наши позиции на рынке цифровых услуг в корпоративном сегменте», – сказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Компания Yadro в рамках партнерства намеревается осуществить проектирование и разработку инновационных инфраструктурных продуктов, а также обеспечить создание производственных мощностей для массового производства продуктов для «Мегафона», организованных в соответствии с мировыми требованиями и стандартами.

«Для компании Yadro партнерство с Intel и "Мегафоном" является возможностью для взаимодействия с технологической экосистемой корпорации и обмена глобальным опытом, а также получения дополнительной экспертизы в работе с телекоммуникационным сектором», – отметил глава «ИКС холдинга» Антон Черепенников.

Корпорация Intel намерена оказать технологическую поддержку и выступить экспертом в области создание решений для современных центров обработки данных с использованием компонентов Intel.

«Необходимость в вычислительной инфраструктуре для анализа, передачи и хранения данных растет сегодня быстрее, чем когда-либо в истории.Intel обладает многолетним опытом, инженерной экспертизой и широким технологическим портфолио, востребованными при решении таких задач в различных сферах бизнеса. В рамках нового соглашения совместно с партнерами мы также планируем заниматься вопросами раннего внедрения и проверки технологических концепций в сферах 5G, интернета вещей и облачных решений для телекоммуникационной отрасли», – сказала вице-президент подразделения сбыта и маркетинга, главный менеджер подразделения Data Center Group корпорации Intel Роуз Скулер.

Начало работы над проектом запланировано на III квартал 2019 г.