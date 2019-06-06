«Восток-Сервис» расширит сферу применения продуктов «1С»

Группа компаний «Восток-Сервис» и фирма «1С» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Новый уровень партнерства предполагает значительное расширение сферы применения продуктов 1С в подразделениях и предприятиях ГК «Восток-Сервис».

Группа компаний «Восток-Сервис» – лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, инструмента и сопутствующих товаров. В структуре компании – 14 швейных и 4 обувные фабрики, а также предприятие по производству СИЗ рук с полимерными покрытиями, более 120 российских филиалов, представительства в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии, Испании, Турции, Бельгии, Голландии, Дании, Финляндии, ЮАР и Центральной Америке. Розничная сеть «Восток-Сервис» насчитывает 280 фирменных магазинов в России и странах СНГ.

В настоящее время ГК «Восток-Сервис» активно реализует проекты перехода на современные продукты системы «1С:Предприятие». На ряде предприятий группы внедряются или уже внедрены решения 1С нового поколения, входящие в программный комплекс «1С:Корпорация»: «1С:ERP Управление предприятием 2», «1С:Документооборот», «1С:Управление холдингом», «1С:Зарплата и управление персоналом», с помощью «1С:TMS Логистика.Управление перевозками» организовано эффективное управление поставками сырья в производственные подразделения, а также доставкой готовой продукции клиентам и в фирменные магазины «Восток-Сервис».

Подписанное соглашение закрепляет уже достигнутый уровень тесного взаимодействия партнеров и открывает перспективы для дальнейшего совершенствования информационной среды ГК «Восток-Сервис». В рамках сотрудничества планируется оптимизировать ИТ-архитектуру и тиражировать решения «1С» на структурные подразделения группы: обувные и швейные фабрики, российские филиалы и зарубежные представительства, а также распределительные центры.

Важное направление партнерства – развитие функционала использующихся в группе компаний ИТ-решений с учетом отраслевых особенностей производства и продажи средств охраны труда и индивидуальной защиты.

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 28.04.2018 №792-Р с 1 июля 2019 года цифровая маркировка станет обязательной для обувной отрасли. Одна из ключевых задач сотрудничества – автоматизация процессов передачи сведений о маркируемой продукции в единую информационную систему маркировки товаров в РФ. В рамках подписанного соглашения в ГК «Восток-Сервис» будет реализовываться функционал маркировки товаров, в том числе – маркировки обуви средствами идентификации (СИ) с последующим оформлением и передачей необходимой документации в государственную информационную систему маркировки. Соответствующий функционал планируется в дальнейшем включить в тиражные решения системы «1С:Предприятие 8».

«Сотрудничество в рамках подписанного соглашения позволит нам ускорить создание единого информационного пространства ГК «Восток-Сервис». «1С:Предприятие» заменит все устаревшие системы, в том числе зарубежных вендоров. Это позволит нам организовать более оперативное взаимодействие между специалистами подразделений и территориально удаленных компаний, а также сделает управление группой более эффективным», – отметил Сергей Ширяев, генеральный директор «Восток-Сервис-Спецкомплект».