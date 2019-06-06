Softline расширит сотрудничество с корпорацией развития Удмуртской Республики
Генеральный директор «Корпорации развития Удмуртской Республики» Константин Сунцов подписал меморандум о сотрудничестве с председателем совета директоров Softline Игорем Боровиковым в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.
По словам Константина Сунцова, документ предполагает сотрудничество в сфере цифровизации и цифровой трансформации Удмуртии, развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий, совместное внедрение механизмов аутсорсинга непрофильных функций в государственном секторе, привлечение инвестиций.
«У Softline с руководством Удмуртской Республики выстраиваются по-настоящему конструктивные и доверительные отношения, и наше видение развития цифровой повестки встречает поддержку в регионе. В планах у нас много интересных проектов, которые не только будут способствовать цифровой трансформации Удмуртии, но и позволят региону эффективно решать важнейшие социально-экономические задачи», - отметил Игорь Боровиков.