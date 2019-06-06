«Сбербанк-АСТ» разместит закупки ключевого инфраструктурного проекта страны

«Сбербанк-АСТ» (входит в экосистему Сбербанка) и «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, которое предусматривает размещение закупок крупнейшего международного нефтетранспортного проекта на ведущей ЭТП страны. Подписи под документом поставили генеральный директор «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев и генеральный директор КТК Николай Горбань.

Каспийский трубопроводный консорциум является важнейшим маршрутом транспортировки нефти в Каспийско-Черноморском регионе. Это магистральный нефтепровод и инфраструктура, которые предназначены для транспортировки нефти с месторождений Казахстана, а также сырья российских производителей до морского терминала, где оно загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.

Теперь обеспечивать работу этого ключевого инфраструктурного проекта будут, в том числе, путем организации закупок на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». ЭТП предоставит все возможности для цифровизации данного направления деятельности, автоматизации размещения закупок, администрирования обеспечения участия, заключения договора в электронной форме. Обеспечит прозрачность проведения закупок в электронной форме, надежность и безопасность, а также консультационную поддержку и обучение.

Николай Андреев, генеральный директор «Сбербанк-АСТ», отметил: «ʺСбербанк-АСТʺ самая востребованная площадка страны по госзакупкам в рамках 44-ФЗ и по закупкам крупнейших коммерческих компаний по 223-ФЗ. Более 600 тысяч поставщиков, индивидуально настраиваемые процессы, интеграция с внутренними системами закупок, всесторонняя помощь и заинтересованность в обратной связи от наших партнеров — все это позволяет сделать закупки на площадке максимально эффективными. Мы уверены, что такой важнейший инфраструктурный проект, который затрагивает интересы сразу нескольких стран, обеспечит необходимые процессы для эффективной дальнейшей деятельности и развития. Мы уверены, что данное взаимодействие послужит дальнейшему укреплению отношений группы ПАО Сбербанк и КТК-Р».

На площадке «Сбербанк-АСТ» действуют секции закупок ведущих компаний страны, предоставляется возможность настройки индивидуальных параметров, интеграции с внутренними системами. Сейчас на ЭТП проводятся закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, приватизации, продаже и аренде имущества, предоставляются смежные услуги по получению банковских гарантий, кредитованию и страхованию. Площадка утверждена для проведения торгов госимущества и отбора подрядчиков для капремонта.