Сбербанк объявил о начале сотрудничества с Nvidia в области искусственного интеллекта

Sbercloud, облачный провайдер группы Сбербанк, и Nvidia подписали соглашение о совместной разработке и внедрении на российском рынке продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта. Соглашение было подписано Давидом Рафаловским, исполнительным вице-президентом Сбербанка, руководителем блока «Технологии» и Яппом Зюйдервельдом (Jaap Zuiderveld), вице-президентом Nvidia в регионе Европа, Ближний Восток и Индия.

В рамках сотрудничества компания Sbercloud создает AI Cloud – продукт, построенный на системах Nvidia DGX-2 – производительных вычислительных комплексах, созданных специально для решения задач искусственного интеллекта. Nvidia DGX-2 – двухпетафлопсная система на базе графических процессоров, оснащенная всем необходимым программным обеспечением для ускорения новых типов моделей искусственного интеллекта.

Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии», сказал: «Скорость развития инноваций зависит, в первую очередь, от технологических решений, которые позволяют специалистам реализовывать свои идеи. Партнерство с таким глобальным лидером в сфере высокопроизводительных вычислений и передовых решений в области искусственного интеллекта, как Nvidia, на платформе Sbercloud поможет компаниям и научному сообществу в России получить очень мощные ИИ-инструменты. Мы верим, что это значительно продвинет рынок в ИИ-направлении»

AI Cloud станет первым продуктом компании Sbercloud, основанным на многолетних разработках Сбербанка в области искусственного интеллекта. Партнерство Sbercloud и Nvidia позволит сделать услугу Data Science As a Service доступной, как для крупнейших российских корпораций, так и для предприятий малого и среднего бизнеса, а также научных и образовательных учреждений.

Пользователи AI Cloud с помощью единого портала управления смогут работать со всеми ключевыми направлениями ИИ: анализ и синтез речи, компьютерное зрение, распознавание символов и текстов, система поддержки принятия решений, автоматическое обучение компьютерных систем.

В программу сотрудничества между Sbercloud и Nvidia войдет разработка масштабируемой стратегии внедрения ИИ в экосистему Сбербанка, проведение совместных образовательных мероприятий и технологическое сотрудничество между группами исследователей в области искусственного интеллекта.

Подписанное соглашение позволит ускорить вывод на рынок самых современных продуктов Сбербанка на базе искусственного интеллекта, а также начать разработку современных интеллектуальных устройств (IoT) на основе технологий Nvidia.