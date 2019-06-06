Сбербанк и Rambler договорились о единой аутентификации, приоритетном эквайринге и продвижении Okko

Сбербанк и Rambler Group подписали соглашение об операционном партнерстве по реализации приоритетных проектов, в частности, подключении ресурсов Rambler Group к «Сбербанк ID», приоритетном использовании эквайринга и продвижении в сети банка онлайн-кинотеатра Okko.

В рамках подключения к «Сбербанк ID» стороны намереваются обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие для аутентификации пользователей при доступе к информационным ресурсам Rambler Group. Таким образом, заходить на сайты Rambler Group можно будет по единому логину и паролю для экосистемы Сбербанка.

Стороны также договорились о приоритетном использовании эквайринга банка, в случае, если это будет коммерчески обоснованно для Rambler Group.

В соответствии с соглашением, в июне 2019 г. также стартует проект, в ходе которого в ряде отделений банка в Москве посетителям будет предложено познакомиться с Okko. Сотрудники банка расскажут о возможностях онлайн-кинотеатра и, в случае интереса со стороны клиента, помогут оформить ознакомительную подписку на специальных условиях. За 10 руб. в течение 14 дней клиенты смогут получить доступ более чем к 20 тыс. фильмов и сериалов в пакете «Оптимум». Также было принято решение включить сервисы Rambler Group (билеты в киносеть и подписка на базовый пакет Okko) в пилотное пакетное цифровое предложение банка для клиентов.

Марк Завадский, вице-президент, руководитель дирекции по развитию экосистемы (Sberx), сказал: «Мы начинаем поэтапную интеграцию сервисов крупнейшего в Рунете холдинга онлайн-медиа и развлечений в нашу продуктовую линейку. Это первые совместные проекты, которые позволят качественно обогатить и сделать бесшовным клиентский опыт, дополнить банковские услуги востребованным популярным контентом. А единая аутентификация пользователей позволит нам уже в ближайшем будущем предложить клиентам удобный и доступный способ потребления информации».

Рафаэль Абрамян, генеральный директор Rambler Group, сказал: «Продвижение Okko в офлайн-сети Сбербанка — хороший пример синергии, которой мы ожидаем от нашего партнерства. Это одна из первых наших совместных активностей: впереди у нас большие планы по интеграции продуктов и сервисов Rambler Group в экосистему Сбербанка. Мы уверены, что это позволит значительно расширить аудиторию Okko и наших медиаресурсов и повысит лояльность клиентов Сбербанка».