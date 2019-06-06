SAP и «Российский экспортный центр» объединят усилия для развития экспортного потенциала российских компаний

SAP CIS, «Российский экспортный центр» и «Школа экспорта российского экспортного центра» подписали соглашение о взаимопонимании. Стороны будут поддерживать долгосрочное сотрудничество, главной целью которого станет развитие и реализация экспортного потенциала российских компаний несырьевого неэнергетического сектора.

Андрей Слепнев, генеральный директор РЭЦ, отметил: «В рамках экспортных поставок необходимо сосредоточиться не столько на конкретных продуктах, сколько на комплексных решениях, включающих весь спектр услуг, начиная с поставки оборудования, ПО, финансового пакета и заканчивая послепродажным сопровождением. Ведь поставка услуг помогает стране зарабатывать вдвое больше, чем при экспорте товара».

SAP CIS и РЭЦ планируют сотрудничать в нескольких областях. Совместные усилия будут направлены на повышение уровня финансовой грамотности и технической готовности российских специалистов. А также на поиск новых возможностей и бизнес-партнеров на глобальном рынке с помощью бизнес-сети SAP Ariba, площадке по электронной торговле, объединяющей более 2 млн компаний из 186 стран. Работа будет также вестись и в области планирования производства конечных изделий в условиях межзаводской кооперации, обеспечения послепродажного сервисного обслуживания и интегрированной логистической поддержки запасных частей. Эксперты обеих компаний помогут в разработке мер по повышению качества конечных изделий и мероприятий по контролю качества процессов и продукции.

Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS сказал: «В начале 2019 г. стартовал нацпроект "Международная кооперация и экспорт", он значительно трансформирует всю структуру российской экономики и сейчас для максимальной эффективности принимаемых мер потребуется активное взаимодействие государства, бизнеса, экспертов. У SAP уже есть опыт вывода российских разработок через глобальный прайс-лист, это решение SAP Upstream Field Activity Manager (SAP UFAM), мы готовы делиться нашей экспертизой и наработками в этом вопросе».

Алисия Никитина, генеральный директор «Школы экспорта РЭЦ», отметила: «Включение образовательного блока, посвященного SAP Ariba, в акселерационную программу "Школы экспорта РЭЦ" вызвало ряд положительных откликов от слушателей, и как следствие – регистрацию участников на платформе. Мы уверены, что интеграция этого ресурса в наши образовательные программы будет способствовать расширению кругозора отечественных экспортеров в поиске новых зарубежных партнеров».