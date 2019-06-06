SAP и «ИКС холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ

SAP и российская группа «ИКС холдинг» займутся совместной разработкой решений в области оперативного управления производством и роботизации бизнес-процессов. Планируется, что созданные ИТ-продукты будут внедряться в компаниях России и СНГ. Соответствующий меморандум стороны подписали 6 июня 2019 г.

Сотрудничество SAP и «ИКС холдинга» предусматривает совместную работу в области MES-решений для горнодобывающих и металлургических компаний, а также других предприятий с непрерывным циклом производства. Соглашение также предполагает разработку и реализацию инновационных проектов в части детального анализа и роботизации бизнес-процессов. Помимо этого, компании займутся локализацией решений SAP под требования российского рынка.

«Работа над современным производственным решением, которое отвечает вызовам сегодняшнего дня, требует глубокого понимания отрасли и проверенной технологической платформы. У SAP есть все необходимые технологии и решения для построения систем управления производством любой сложности. "ИКС холдинг", в свою очередь, обладает необходимой методологической экспертизой и серьезным штатом специалистов SAP. Объединив усилия, наши компании смогут разработать решения, отвечающие запросам самых требовательных клиентов», – сказал Антон Черепенников, глава «ИКС холдинга».

«Недавнее исследование KPMG показало, что 95% генеральных директоров промышленных предприятий рассматривают цифровую трансформацию как возможность для повышения производительности труда и развития бизнеса. Для процесса изменений нужны проверенные инструменты, созданные с учетом лучших мировых практик. SAP очень активно работает с российскими компаниями в части совместных разработок: в ко-инновационных центрах уже появилось как минимум 40 сценариев для интернета вещей, блокчейна и машинного обучения. И как результат этого сотрудничества мы видим, что созданные ИТ-решения меняют отрасль и увеличивают конкурентоспособность российских компаний на мировой арене», – отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

«В условиях высокого запроса на решения, позволяющие автоматизировать рутинные бизнес-процессы, это направление активно развивается. Руководители задумываются об использовании соответствующих ИТ-решений как о действенном способе увеличить операционную эффективность. С одной стороны, это позволит сократить операционные расходы и уменьшить себестоимость рабочих процессов. С другой – освободить сотрудников от рутинных задач, переключить их на более творческие и полезные для развития бизнеса», – отметила Юлия Шуткина, вице-президент «ИКС холдинга».

Несмотря на высокий уровень автоматизации производств, объем однообразных ручных операций в промышленных компаниях остается высоким. Системы для роботизации бизнес-процессов позволяют сокращать операционные расходы, уменьшать себестоимость рабочих процессов, а также переключить сотрудников с рутинных задач на более творческие и полезные для развития бизнеса.