«Ростелеком» и Nokia назвали главные задачи совместного предприятия

«Ростелеком» и Nokia в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве. Под документом поставили подписи Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», и Ян ван Тетеринг, старший вице-президент Nokia в регионе Европа.

Соглашение нацелено на дальнейшее развитие сотрудничества «Ростелекома» и Nokia в рамках совместного предприятия «РТК – Сетевые технологии», созданного в сентябре 2018 года. Основная сфера деятельности «РТК – Сетевые технологии» — создание портфеля высокотехнологичных сетевых решений на основе технологий Nokia в интеграции с передовыми отечественными разработками.

Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие в области реализации программы «Цифровая экономика РФ», а также возможность создания, адаптации и разработки отечественных технологий для мобильных и фиксированных сетей связи с использованием инноваций Nokia.

Кроме того, компании договорились о возможности создания лаборатории и центра научных исследований и разработок (НИОКР) на базе совместного предприятия для развития новых технологий, дальнейшего использования разработок в интересах компании «Ростелеком», а также ее заказчиков в сегменте корпоративных пользователей.

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, отметил: «Мы рады развитию сотрудничества с компанией «Ростелеком», в том числе в рамках совместного предприятия в России. Синергия технологического лидерства Nokia и опыта «Ростелекома» в реализации комплексных национальных проектов позволит совместному предприятию успешно осуществлять проекты в области инновационных технологий, включая 5G. Nokia обладает наиболее полным в отрасли портфелем инновационных решений, которые полностью отвечают задачам, стоящим перед операторами связи и межотраслевой экосистемой в целом на пути построения цифрового общества и цифровой экономики».

«Данное соглашение является результатом многомесячной работы команд Nokia и «Ростелеком» и определяет дорожную карту технологического развития «РТК – Сетевые технологии» в части развития российских телекоммуникационных продуктов на базе технологии компетенций, передаваемых компанией Nokia. Мы рады, что Nokia высоко оценивает потенциал российского рынка и обеспечивает не только технологическую поддержку нашего совместного предприятия, но и планирует финансирование развития портфеля «РТК – Сетевые технологии» за счёт инвестиций в новые продукты и российские стартапы, — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Совместное предприятие «Ростелекома» и Nokia станет основой для формирования российского поставщика передовых сетевых технологий и облачных решений.