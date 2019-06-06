«Росэлектроника» создала киберзащищенную систему учета электроэнергии

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» в рамках сотрудничества с компанией «Россети» разработал интеллектуальные приборы учета электроэнергии на основе отечественных компонентов и программного обеспечения. Специалистами компании создан технический облик аппаратуры, предусматривающий механизмы ее защиты от несанкционированного доступа, в том числе с целью изменения показаний счетчика. Начало серийного производства запланировано на II квартал 2020 г.

«На сегодняшний день на российском рынке электросчетчиков преимущественно представлены приборы, выпускаемые на базе зарубежных интегральных микросхем, печатных плат, электронных компонентов и модулей. Использование импортной ЭКБ несет в себе риски внедрения в аппаратуру незадокументированных функций. Локализация производства счетчиков на предприятиях холдинга, применение российского системного программного обеспечения и ЭКБ позволит нам создать кибербезопасную интеллектуальную систему учета электроэнергии и одновременно увеличить объемы производства гражданской продукции на наших предприятиях», – отметили в «Росэлектронике».

«Росэлектроника» приступила к реализации проекта по локализации производства приборов учета в 2018 г. В рамках первого этапа было создано совместное предприятие с отечественным производителем интеллектуальных счетчиков «ПКК миландр».