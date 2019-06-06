«Пулково» запускает цифровую трансформацию на базе SAP

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) к маю 2020 года внедрит интеллектуальную цифровую систему по управлению предприятием (ERP-систему) с технологией in-Memory и возможностями машинного обучения. Новая система на базе инновационной платформы SAP S/4HANA позволит аэропорту упорядочить учетно-управленческие процессы и поддержать активный рост бизнеса в условиях постоянных изменений.

Меморандум о сотрудничестве между компаниями в ходе Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев и заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Петунин.

В рамках проекта оператор аэропорта повысит степень автоматизации финансового и бухгалтерского учета, процессов снабжения, управления недвижимостью, работы с персоналом, технического обслуживания и ремонтов спецтехники и оборудования, оптимизирует планирование ресурсов. Система позволит интегрировать различные программные инструменты и базы данных, что в итоге увеличит качество и эффективность операционных процессов и клиентского сервиса. Партнером по внедрению выступает компания Novardis.

«В 2018 году Пулково обслужил 18,1 млн человек и вошел в пятерку самых быстрорастущих аэропортов Европы в своей категории. В список стратегических приоритетов ВВСС входят дальнейшее увеличение пассажиропотока, расширение инфраструктуры, маршрутной сети, привлечение в Санкт-Петербург новых авиакомпаний, в том числе низкобюджетных перевозчиков. Решение этих задач требует надежной, гибкой и передовой ИТ-архитектуры, которую мы будем выстраивать совместно с международным лидером цифровых решений для бизнеса SAP», – сказал генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев.

«Цифровая ERP-система SAP S/4HANA – это цифровое ядро, которое сочетает в себе все элементы Индустрии 4.0 и позволяет следить за процессами в реальном времени. Очевидно, что любое предприятие сегодня не может обойтись без современных систем, которые делают процессы простыми и прозрачными, а тем более такой сложный многосоставной бизнес как аэропорт. Именно поэтому авиационная индустрия входит в число наиболее технологичных и быстро развивающихся сфер в мире. Единая цифровая платформа позволит Пулково не только поддержать интенсивный рост, но и даст возможность в дальнейшем стать интеллектуальным аэропортом, используя для работы элементы машинного обучения, искусственного интеллекта, большие данные и другие инновационные решения», – отметил Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.