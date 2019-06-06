На июньском CNews FORUM «Диасофт» расскажет о трендах ИТ-рынка на примере своих проектов

11 июня в Москве состоится «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Компания «Диасофт» выступит официальным партнером мероприятия.

Александр Глазков, председатель совета директоров, управляющий директор «Диасофт», выступит в секции «ИТ в финсекторе» и представит экспертный взгляд на тренды в области ИТ для финансовых организаций. Лидер «Диасофт» расскажет об опыте сотрудничества с ведущими игроками финансового сектора в области цифровой трансформации, внедрения аналитических платформ, автоматизации систем учета и отчетности, работы на финансовых рынках, внутрихозяйственной деятельности.

CNews FORUM ежегодно собирает на одной площадке более 500 посетителей и более 80 спикеров. Основные задачи «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» – рассказать о тенденциях развития ИКТ-отрасли в России и мире, о применении новейших технологий цифровой трансформации, об ошибках и успешных кейсах ИТ-лидеров.

Программа и регистрация на сайте – http://forum.cnews.ru/