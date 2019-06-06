МТС и РЖД вложат в улучшение качества связи вдоль железных дорог более 2 млрд рублей

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и «Российские железные дороги» (РЖД), объявили о подписании соглашения о реализации проекта стоимостью более 2 млрд руб. по улучшению качества мобильной связи вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс, а также на 49 вокзалах в России.

В рамках соглашения для обеспечения непрерывного покрытия голосовой связью и мобильным интернетом предусматривается строительство около 400 дополнительных базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожных линий Москва–Санкт-Петербург, Москва–Калуга, Москва–Тула, Москва–Липецк, Москва–Нижний Новгород, Москва–Ярославль, Москва–Сочи, Санкт-Петербург–Бусловская, Новосибирск–Барнаул общей протяженностью около 4,5 тыс. километров.

Кроме того, для улучшения покрытия и увеличения скорости доступа в интернет внутри и около зданий 49 вокзалов в 30 субъектах РФ будет установлено дополнительное оборудование.

Проект, в реализацию которого МТС вложит около 2 млрд руб., рассчитан до 2021 г. По условиям соглашения, МТС установит антенно-мачтовые сооружения и базовые станции, а РЖД предоставит для этого площадки и обеспечит подключение оборудования к электрическим сетям.

«С подписанием очередного соглашения с РЖД мы точечно закрываем последние "белые пятна" в покрытии на девяти важных наиболее загруженных федеральных направлениях. Теперь пассажиры поездов на всем пути следования будут обеспечены сплошной бесперебойной мобильной связью и комфортным доступом в интернет, – отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий. – Благодаря всестороннему содействию со стороны РЖД мы получили для установки оборудования доступ к площадкам и электроснабжению в труднодоступных и удаленных местах».

«Мы рады развивать современные сервисы для наших пассажиров. Мобильная связь и интернет стали неотъемлемой частью жизни людей. Бесперебойный доступ к этим опциям на всем пути следования поезда несомненно повысит комфорт во время поездки. Опыт сотрудничества с компанией МТС является для нас положительным, поэтому было принято совместное решение расширить географию реализации данного проекта», — сказал заместитель генерального директора – главный инженер РЖД Сергей Кобзев.

Соглашение является продолжением проекта МТС и РЖД, старт которому был дан в 2016 г. В ходе его реализации к 2018 г. были установлены базовые станции вдоль железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург, а в скоростных поездах «Сапсан» и «Аллегро» – репитеры.