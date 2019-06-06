«Мегафон» и Cinia Oy создадут международный консорциум для строительства океанической оптоволоконной линии Хельсинки-Токио

«Мегафон» и и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Новая линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана.

На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом ожидаемый рост транзита международного IP-трафика между Азиатским и Европейским континентом в ближайшие пять лет превысит 200%. Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие интернета вещей (IoT) и цифровизации индустриального интернета. В настоящее время в составе международных магистральных сетей отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.

Все более высокие требования предъявляются к качественным характеристикам транспортных маршрутов, главными из которых является показатель задержки в передаче сигнала и надежность маршрута. Представленный проект первого трансарктического оптоволоконного кабеля от Хельсинки вдоль арктического побережья России до Токио будет иметь протяженность 10 тыс. км и обеспечит оптимальное сочетание самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня доступности сети. Это заложено как в архитектуре маршрута – новый кабель будет идти по наиболее прямому пути из Европы в Азию, так и в применении самых передовых технологических решений в строительстве.

Международными партнерами проекта, возглавляемого Cinia Oy, являются японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации. Cinia Oy уже имеет опыт реализации масштабных телекоммуникационных проектов, ранее проложив подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1,2 тыс. км между Германией и Финляндией. «Мегафон», в свою очередь, также имеет опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптоволоконных сетей на территории России и сопредельных государств – общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тыс. км.

«Прокладка трансарктического кабеля является частью работы по стимулированию социально-экономического развития Арктического региона. Новая линия связи – это пример высокотехнологического решения для развития мировой экономики в сочетании с применением наивысших экологических стандартов в строительстве. Сегодня мы объявляем о проекте, который связывает между собой три континента, на которых проживает около 85% мирового населения», – сказал Ари-Юсси Кнаапила, генеральный директор Cinia.

«"Мегафон" рад присоединиться к крупнейшему международному инфраструктурному проекту, который позволит не только связать континенты через Арктику, но и обеспечить интересы "Мегафона" как лидера цифровых возможностей – в развитии сетевой инфраструктуры для потребителей Арктики и Дальнего Востока», – сказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.