«Магнит» ускорит внедрение новых сервисов на базе платформы «1С»

Генеральный директор розничной сети «Магнит» Ольга Наумова и руководитель фирмы «1С» Борис Нуралиев заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Решения системы «1С:Предприятие 8» успешно используются в компании «Магнит» уже много лет. На этой платформе создан центр управления кассами, обеспечивающий функционирование кассовых аппаратов, которых сейчас в сети насчитывается более 60 тыс., мониторинг транзакций в магазинах, обработку более 6 млн документов ежедневно. Также с помощью решений «1С» автоматизированы процессы управления финансами, документооборота, кадровые процедуры, рассчитывается заработная плата для почти 300 тыс. сотрудников.

«Магнит» последовательно развивает свою ИТ-инфраструктуру с использованием передовых ERP-систем нового поколения, позволяющих автоматизировать бизнес-операции, оптимизировать деятельность большого количества подразделений, объединить все процессы в общую базу данных. В рамках стратегического сотрудничества «Магнита» и «1С» планируется: существенно ускорить внедрение новых сервисов для покупателей; с использованием возможностей платформы «1С», автоматизировать процессы обслуживания оборудования; обмениваться передовыми практиками работы сети «Магнит» и создавать новые продукты под требования рынка; обеспечить стабильность и высокое качество обработки больших объемов данных в режиме реального времени с целью предоставления новых возможностей клиентам сети.

«Сегодня "Магнит" — это почти 20 тыс. магазинов, 38 распределительных центров, более десяти собственных производственных площадок. Нам важно быстро находить продуктивные и при этом удобные решения, которые отвечают запросам бизнеса и делают деятельность компании максимально эффективной и полезной для наших покупателей, сотрудников, партнеров. У розничной сети накоплен серьёзный опыт работы с информационными системами на платформе "1С:Предприятие" по решению задач разной сложности. Мы рассчитываем, что сотрудничество в рамках подписанного соглашения и дальше будет способствовать развитию нашей компании», — отметила генеральный директор розничной сети «Магнит» Ольга Наумова.

«Такие соглашения позволяют нам глубже изучить опыт работы, особенности бизнес-процессов, лучшие практики управления ведущих торговых компаний, и реализовать их в решениях системы "1С:Предприятие 8". Автоматизация ритейла — важное для нас направление, и мы намерены его активно развивать», — отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.