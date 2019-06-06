Ивановская область расширит сотрудничество с «1С»

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано cоглашение о сотрудничестве в области информационных технологий между правительством Ивановской области и компанией «1С». Подписи под документом поставили губернатор Станислав Воскресенский и директор компании «1С» Борис Нуралиев.

Соглашение предусматривает укрепление взаимодействия в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон по формированию эффективной системы государственного управления регионом с использованием программной платформы «1С:Предприятие». Одно из ключевых направлений сотрудничества - разработка и реализация мероприятий по информатизации Ивановской области, в том числе в рамках региональной составляющей национального проекта «Цифровая экономика».

Достигнутые договоренности позволят задействовать опыт сторон и компетенции для развития образовательной среды Ивановской области, включая подготовку кадров в сфере информтехнологий и смежных специальностей, а также в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности государственных учреждений Ивановской области. Предусмотрена реализация обучающих программ для школьников и студентов Ивановской области.

«Решения 1С уже применяются во многих учреждениях Ивановской области для ведения бюджетного учета. С 2018 года в Иванове работает Центр поддержки продуктов и сервисов, разработанных на платформе "1С:Предприятие". Новый уровень взаимодействия поможет региону задействовать передовые технологии 1С по ряду новых направлений, ускорить развитие ИТ-потенциала области. Очень важное для нас направление - расширение сотрудничества с высшими и средними специальными учебными учреждениями области, направленного на подготовку и переподготовку ИТ-кадров для цифровой экономики», - отметил Борис Нуралиев.