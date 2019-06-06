Huawei открывает новые фирменные магазины в России

Huawei объявила об официальном открытии новых фирменных магазинов в Москве и Воронеже. Первое открытие июня состоится в ТРЦ «Атриум» в Москве, где эксклюзивно стартуют продажи нового смартфона Huawei P smart Z. К официальному открытию также приурочены различные промо акции и подарки первым покупателям.

Даты открытия официальных магазинов: 9 июня – ТРЦ «Атриум», по адресу г. Москва, ул. Земляной Вал, 33; 14 июня – ТРЦ «Колумбус», по адресу г. Москва, Кировоградская ул., 13А; 21 июня – ТЦ «Галерея Чижова», по адресу г. Воронеж, Кольцовская ул., 35.

В новых магазинах будет представлен весь ассортимент продуктов Huawei, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства и аксессуары.

Открытие первого брендового магазина Huawei состоялось в 2018 году в ТРЦ «Афимолл» и было приурочено к старту продаж серии смартфонов Huawei P20. На сегодняшний день в России уже открыты шесть фирменных магазинов – в Москве, Новосибирске и Уфе.