 

«Геотек», «Ростелеком» и банк «Открытие» займутся развитием цифровых технологий геологоразведки

ИТ в госсекторе
мобильная версия

В рамках XXIII Петербургского международного экономического форума «Геотек», «Ростелеком» и банк «Открытие» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровых технологий геологоразведки.

Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, президент «Геотек Сейсморазведка» Владимир Толкачев и руководитель «Первого блока» банка «Открытие» Александр Соколов.

Стороны договорились развивать эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное на поддержку проектов и инициатив по развитию российских высокотехнологичных информационных систем и технологий, созданию новых инструментов и программного обеспечения для сбора и анализа данных, в частности обработки, интерпретации геофизической информации.

«Подписанное с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений ПАО “Ростелеком” соглашение позволит компании успешно продолжить программу цифровизации производственных процессов. Вся информация, которую мы получаем в процессе разведки, – это цифровые данные. Используя новейшие технологии нашего партнера и реализуя проект “Объединенная поисковая инициатива”, Геотек сможет увеличить объем обрабатываемых данных и точность моделирования, проводить глубокую интеграцию полевого и камеральных этапов геофизики», – отметил президент ПАО «Геотек Сейсморазведка» Владимир Толкачев.

«Цифровизация – главный международный тренд развития бизнеса. Банк “Открытие” поддерживает проекты, направленные на развитие технологий. Соглашение в области больших данных с лидером цифровизации “Ростелекомом” – для нас возможность получить дополнительный мощный инструмент, позволяющий увеличить эффективность работы лидера геологоразведки в России», – отметил руководитель Первого блока банка «Открытие» Александр Соколов.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n482221
Зачем нужен консалтинг по разработке ПО Зачем магазинам «у дома» облачные сервисы CNews Forum Кейсы 2019: Опыт ИТ-лидеров Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам