«Газпром нефть» и «ИКС Холдинг» займутся созданием цифровых продуктов для промышленности

«Газпром нефть» и «ИКС Холдинг» заключили предварительное соглашение о создании совместного предприятия, которое обеспечит вывод на рынок технологических продуктов для цифровой трансформации нефтегазовой отрасли. На Петербургском международном экономическом форуме соответствующий документ подписали директор дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев и генеральный директор компании «Петер-Сервис» (ведет деятельность под брендом Nexign, входит в «ИКС Холдинг») Игорь Горьков. Подписание проходило в присутствии главы «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова.

Компании будут сотрудничать для решения отраслевых задач с применением современных систем искусственного интеллекта и продвинутых алгоритмов обработки данных для поддержки управленческих решений. В частности, «Газпром нефть» и «ИКС Холдинг» нацелены на развитие новых экосистем взаимодействия с B2B клиентами и партнерами, программных комплексов для оценки инвестиционных решений в активы, а также универсальных сервисов автоматизации логистики.

Со стороны «ИКС Холдинга» участником совместного предприятия станет компания Nexign («Петер-Сервис»). Другие ИТ-подразделения холдинга также примут участие в проекте своей технологической экспертизой и обеспечат комплексную поддержку новых разработок и сопровождение их внедрения в бизнес-процессы предприятий.

Закрытие сделки запланировано до конца 2019 года. Новая компания будет ориентирована не только на российские, но и на зарубежные рынки. Совместное предприятие будет создано на паритетных началах. Целевая численность компании может достигнуть 600 специалистов в области ИТ и инженерного профиля.

«Вместе с новыми партнерами мы будем совместно разрабатывать масштабируемые для всей отрасли актуальные цифровые решения. Совместное предприятие обеспечит коммерциализацию технологических ценностей, создаваемых нашими специалистами на основе собственной уникальной экспертизы в области цифровой трансформации крупных промышленных активов», - отметил директор дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев.

«Наше партнерство с «Газпром нефтью» имеет глобальную цель по цифровой трансформации целой индустрии, разработке и внедрению эффективных решений, которые будут способствовать оптимизации производства и сокращению издержек. Сегодня на рынке не так много зрелых ИТ-компаний, готовых к реализации таких масштабных проектов. «ИКС Холдинг» обладает глубокой экспертизой, собственной методологией, хорошо знаком с технологиями и процессами, что позволяет компаниям, входящим в него, реализовывать партнерские проекты с компаниями такого уровня как «Газпром нефть», - сказал глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников.