Eset представила Enterprise Inspector для защиты корпоративной сети

Eset представила новое бизнес-решение Eset Enterprise Inspector, предназначенное для предотвращения, обнаружения и реагирования на киберинциденты в корпоративной сети.

Согласно исследованию консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), 41% опрошенных инвесторов, аналитиков и владельцев компаний признают кибератаки самой серьезной угрозой для бизнеса. Компаниям необходима надежная система корпоративной защиты, чтобы новые киберугрозы, потенциально опасные действия сотрудников и нежелательные приложения не подвергали риску репутацию и финансовую стабильность организации.

Eset Enterprise Inspector — решение для многоуровневой защиты конечных точек, которое анализирует большие объемы информации в режиме реального времени, получая данные от каждого уровня защиты. Уникальное детектирование угроз осуществляется на основе репутации, поведения и ретроспективного анализа.

Eset Enterprise Inspector — решение с гибкими настройками, которое позволяет клиентам адаптировать его к своим потребностям, а также обеспечивает обнаружение и своевременную реакцию на все типы киберугроз.

Продукт поддерживает не только проактивный поиск угроз, но и ретроспективный анализ. Достаточно настроить правила поведения, а затем «сканировать» базу данных событий. Поиск осуществляется не только по статическим IoC, но и на основе динамического анализа поведения с несколькими параметрами.

Продукт позволяет оперативно распознавать, анализировать и устранять любые угрозы безопасности в сети, в том числе обнаруживать АРТ-угрозы; блокировать бесфайловые атаки; блокировать угрозы нулевого дня; защищать от программ-вымогателей; нейтрализовать state-sponsored кибератаки.

Сотрудники службы информационной безопасности могут завершать процессы, загружать файлы, вызвавшие срабатывание, удаленно выключить компьютер или перезапустить его прямо из консоли. Для более точной настройки решения можно легко редактировать правила с помощью XML, а также осуществить интеграцию с SIEM-системой.

«Количество и качество таргетированных кибератак на компании продолжает расти. Атакующие проводят разведку и анализ средств защиты, находят уязвимые места в инфраструктуре и используют новые векторы для проникновения. Среди прочего мы видим стремительный рост числа бесфайловых атак, защититься от которых на уровне базовых продуктов для безопасности невозможно, - сказал Виталий Земских, технический директор Eset Russia&CIS. - Для обнаружения, реагирования и предотвращения сложных целевых атак мы разработали решение класса EDR, которое позволяет производить проактивный поиск аномалий и угроз, включая АРТ. Решение предназначено для средних и крупных компаний, которые ежедневно сталкиваются с новыми видами атак».

Для выстраивания полноценной экосистемы безопасности Eset Enterprise Inspector используется вместе с другими продуктами Eset, что обеспечивает комплексную защиту конечных точек.