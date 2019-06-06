Dassault Systèmes: потребители не верят в исчезновение офлайн-торговли

Dassault Systèmes совместно с независимым исследовательским агентством CITE Research представила результаты опроса, посвященного ожиданиям потребителей от развития высоких технологий к 2030 году, в том числе в сфере розничной торговли. Большинство потребителей ожидают более гибких условий доставки товаров, распространения мобильных платежей, а также возможностей использования цифровых технологий в физических магазинах. Кроме того, 80% респондентов рассчитывают на персонализацию продуктов.

По мнению 84% участников опроса, к 2030 году они смогут получать заказанные товары в любое удобное время, независимо от их места нахождения. Аналогичное число респондентов рассчитывают на широкую доступность мобильных платежей. 81% потребителей, принявших участие в исследовании, предсказывают широкое применение разнообразных цифровых технологий в физических магазинах. При этом 45% исключают возможность полного исчезновения офлайн-торговли к 2030 году: по мнению респондентов, несмотря на распространение цифровых технологий, шопинг не станет исключительно виртуальным. Скептицизм в отношении онлайн-шопинга наиболее распространен среди респондентов старше 55 лет.

76% опрошенных видят будущее торговли в магазинах без кассиров и примерно столько же готовы к повсеместному распространению подтверждения оплаты по распознаванию внешности покупателя.

Также потребители крайне оптимистичны в отношении персонализации покупательского процесса и самих товаров – на это рассчитывают приблизительно три четверти участников исследования.

При этом 45% не верят, что к 2030 году весь шопинг станет исключительно виртуальным и скептицизм предсказуемо более распространен среди респондентов старше 55 лет.

Примерно половина опрошенных в возрасте до 45 лет уделяют большое внимание социальной ответственности торговли: молодые покупатели считают, что развитие технологий в будущем должно главным образом способствовать созданию условий для этичного, устойчивого (sustainable) шоппинга. Это важное отличие от более старшей когорты, в которой лишь меньше трети респондентов уделили внимание этому пункту.

Заметно также и различие в приоритетах среди мужчин и женщин. 45% мужчин против 33% женщин считают автоматизацию покупательского процесса одним из главных ожидаемых преимуществ развития технологий в ритейле. При этом 71% женщин по сравнению с 62% мужчин придают большее значение улучшению доступности покупок.

Также потребители предполагают, что изменения затронут сами категорий продукции. Наибольшего прогресса ждут от товаров и приборов для дома. На втором месте – аксессуары. В третью очередь, как считают респонденты, изменения затронут одежду, спортивное оборудование, детские вещи и мебель. Меньше всего динамики ожидается от категории «обувь».