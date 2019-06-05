В России вышел альманах по развитию искусственного интеллекта

Центр Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Московского физико-технического института (МФТИ) при поддержке Сбербанка России и аналитического центра при правительстве России выпустил альманах по развитию искусственного интеллекта (ИИ) в России и мире.

Искусственный интеллект – ключевой технологический тренд. Сферы его применения достаточно широки и охватывают не только технологические компании, но и государственное управление, социальную сферу. Искусственный интеллект стал частью нашей повседневной жизни. Многие страны мира приняли стратегии развития искусственного интеллекта – Китай, Евросоюз, Канада и др. Все они хотят быть лидерами в этой области и иметь конкурентное преимущество для своих экономик. Ведется активная работа по разработке национальной стратегии в области искусственного интеллекта и в России.

Центр НТИ на базе МФТИ по направлению «Искусственный интеллект» при поддержке Сбербанка России и аналитического центра при правительстве России создал аналитический отчет – «Альманах по развитию искусственного интеллекта в России и мире» – это первый номер из серии аналитических материалов по отрасли ИИ. Альманах будет выходить один раз в два месяца, и содержать информацию по всей отрасли ИИ в России.

Первый выпуск содержит обзор текущего состояния отрасли ИИ в России и мире, включая основные технологии и применения, ключевые компании, университеты и людей – как исследователей, так и лидеров мнений. Главной темой номера является стратегия – в отчете проводится анализ ситуации в мире, обзор стратегий основных стран в области ИИ и обсуждается возможная стратегия России в области ИИ.

«Искусственный интеллект – это ключевое направление технологического развития, которое будет определять будущее всего мира, которое также создаст новые стандарты в нашем образовании. Уже сегодня механизмы искусственного интеллекта в режиме реального времени обеспечивают быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, так называемых больших данных. Это дает колоссальные преимущества в качестве и результативности, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Добавлю, что такие разработки не имеют аналогов в истории по своему влиянию на экономику и на производительность труда, на эффективность управления, образования, здравоохранения и на повседневную жизнь людей».

«Мы увидели информационный вакуум в области искусственного интеллекта в России, – сказал Игорь Пивоваров, главный аналитик центра НТИ на базе МФТИ по направлению ИИ. – А отсутствие качественной информации отрицательно влияет на принятие решений. Мы собрали большое количество данных о состоянии отрасли и обобщили их в аналитическом отчете. Это первый отчет такого уровня в России. Следующие номера альманаха будут тематическими – посвященными отдельным областям ИИ, таким как обработка естественного языка, машинное зрение, предиктивная аналитика и другим темам. Мы уверены, что это будет способствовать росту рынка и принятию правильных управленческих решений на всех уровнях».

«Технологии искусственного интеллекта можно образно назвать "ключом" к цифровой экономике. Цифровая экономика как экономика данных нуждается в инструменте, который позволит обрабатывать большие массивы информации, и в этом смысле ИИ является одной из ключевых цифровых технологий, фундаментом цифровой трансформации. Данный проект позволяет сформулировать спрос на изучение и применение технологии», – отметил руководитель проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика» аналитического центра при правительстве России Владимир Месропян.

В работе над альманахом приняли участие МФТИ, НИУ ВШЭ, «Сколтех», Сбербанк России, аналитический центр при правительстве России, Министерство по цифровому развитию и коммуникациям и аналитическая группа «Айпи лаборатория».