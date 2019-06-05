Сбербанк объявил о запуске первых на рынке цифровых бизнес-карт

Сбербанк запустил цифровые бизнес-карты для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей — Mastercard Digital Business Сбербанка и Visa Digital Business Сбербанка.

Цифровые бизнес-карты Сбербанка — карты без физического носителя (пластика) и без PIN-конверта. Вместе с тем цифровая карта сохраняет все преимущества обычной бизнес-карты: она привязана к расчетному счету компании и обеспечивает доступ к нему в режиме 24/7. Юридические лица и предприниматели могут оплачивать все необходимое для бизнеса без выдачи наличных под отчет и оформления платежных поручений в любое удобное для них время.

Оформить цифровую карту можно в интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн» без посещения офиса банка. Помимо цифровых банковских сервисов клиент получает возможность бесплатных онлайн-консультаций с врачами сервиса Docdoc. В пакет входят онлайн-консультации терапевта и педиатра в режиме 24/7, а также семь консультаций узкопрофильных специалистов, что может стать для некоторых компаний хорошим дополнением к услуге медицинского страхования сотрудников.

Клиенты банка могут использовать цифровую бизнес-карту, если им нужно оплатить представительские расходы, закупить все необходимое для офиса, рассчитаться с партнерами по бизнесу, обеспечить сотрудников командировочными и многое другое. Можно использовать карту для оплаты сервисов такси, каршеринга, мобильной связи и других услуг. Также реализована технология бесконтактной оплаты, благодаря чему оплачивать покупки можно не только в интернете, но и в торговых сетях.

К одному расчетному счету компании можно выпустить неограниченное количество бизнес-карт. Карты могут быть выпущены как для руководителя, так и для сотрудников компании, для каждой бизнес-карты устанавливается свой необходимый расходный лимит. Стоимость годового обслуживания одной карты — 1 тыс. руб. в год, срок действия — до пяти лет.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сбербанк продолжает совершенствовать продукты и услуги для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей. Еще один новый современный инструмент — цифровая бизнес-карта. Теперь для оформления бизнес-карты необязательно посещать офис. Цифровую бизнес-карту можно оформить онлайн, а платить с ее помощью — используя реквизиты или добавив в телефон».

Дмитрий Петрухин, основатель сервиса Docdoc, отметил: «Цифровая бизнес-карта — это отличный пример, когда продукт улучшается не только за счет возможностей цифровизации, но и за счет синергии внутри экосистемы Сбербанка. В итоге клиент получает лучший сервис, а бизнес — преимущество перед продуктами конкурентов».