При переходе на новый АРМ КБР-Н теперь доступна российская СУБД Postgres Pro

Компания «Кворум» объявила о выпуске очередной версии программного продукта EDSmart, предназначенного для обеспечения защищенного информационного обмена электронными сообщениями альбома УФЭБС между клиентами Банка России и Перспективной платежной системой при переходе на использование нового АРМ КБР-Н.

В новой версии EDSmart наряду с Oracle и MS SQL добавлена поддержка СУБД Postgres Pro — российской СУБД, разработанной компанией Postgres Professional на основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL и входящей в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Кроме того, существенно расширилась функциональность системы за счет автоматизации процессов взаимодействия банков-участников с Системой быстрых платежей (СБП) в части контроля и управления ликвидностью счета участника в СБП, формирования запросов и получения информации о перечне распоряжений, исполненных в СБП, и сверки операций и оборотов по реестру с данными в учетной системе банка (АБС). Реализованы процедуры подготовки и обмена сообщениями в свободном формате и формате SWIFT с применением системы передачи финансовых сообщений Банка России. Добавлен функциональный блок, обеспечивающий автоматизацию рекламационной перепиской между участниками процесса по уточнению реквизитов электронных платежных сообщений.

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