На российском страховом рынке появилась платформа Mafin с персональным расчетом КАСКО

«Абсолюттех» объявила о запуске онлайн-платформы персональных страховых сервисов Mafin. Главная особенность Mafin – персональный расчет цены полиса КАСКО на основе анализа более чем 70 различных факторов и их взаимосвязей.

Расчет персональной цены полиса – это собственная разработка компании на основе анализа больших данных (big data) с использованием алгоритмов машинного обучения. Она позволяет платформе Mafin более чем в 70% случаев сделать цену полиса ниже рыночной за счет точной оценки страховых рисков.

Инвестором платформы Mafin является группа «Абсолют», которая планирует вложить в проект $50 млн в течение пяти лет. Помимо КАСКО, Mafin планирует в ближайшее время предоставлять клиентам возможность онлайн-покупки ОСАГО.

С помощью Mafin пользователи могут оформить страховой полис КАСКО и подать заявление о страховом случае онлайн, а также рассчитать финальную цену полиса КАСКО за 2 минуты без дополнительных звонков в контактный центр; получить бесплатно ремонт без справок до 100 тыс. руб. неограниченное число раз, услуги аварийного комиссара и эвакуацию авто; осмотреть автомобиль онлайн без визита в страховую компанию или вызова эксперта; купить полис в приложении по фиксированной цене в течение двух месяцев после расчета.

Инвестор Mafin Александр Светаков, председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» отметил: «Идти в онлайн – идея, лежащая на поверхности. Сегодня все становится цифровым – и страхование тоже. Все, кто сегодня умеет работать с данными, может построить потенциально эффективный бизнес. Мы инвестируем в это направление. Я не могу похвастаться десятком вложений за последние годы, но Mafin одно из достаточно крупных для нас».

Платформа Mafin представлена в виде сайта www.mafin.ru и мобильного приложения в App Store и Google Play. Оформление полиса доступно жителям Москвы и Московской области.

Страховые услуги, доступные с использованием платформы Mafin, оказывает стратегический партнёр Mafin – компания «Абсолют Страхование», которая работает на рынке больше 27 лет. Компания «Абсолют Страхование» входит в состав инвестиционной группы «Абсолют».