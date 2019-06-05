«Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам

В России прошла масштабная проверка цифровой грамотности «Digital Диктант», организованная РОЦИТ, РАЭК и Microsoft. В ней приняли участие почти сорок тысяч человек: около тридцати тысяч взрослых и порядка десяти тысяч подростков 14-17 лет. Среднее значение уровня цифровой грамотности всех участников составило 7,15 из 10 баллов.

Наибольшие сложности у прошедших «Digital Диктант» вызвали вопросы, касающиеся кибербезопасности (средний балл – 6,7): только 37% пользователей продемонстрировали высокий уровень знаний в этой категории. Вопросы, связанные с цифровыми устройствами, программами и интернет-сервисами, входящие в блок «Цифровое потребление», оказались для участников самыми простыми (средний балл – 7,81).

Вопросы «Digital Диктанта» были разработаны для двух возрастных категорий: для взрослых (18+) и для подростков (14-17 лет). Последние в среднем набрали на 1,12 балла меньше старшего поколения. При этом в вопросах по цифровой безопасности разрыв был больше: наибольшую сложность для подростков представили темы защиты персональных данных и культуры взаимодействия в социальных сетях. Участники старше 18 лет в этом блоке набрали на 1,29 балла больше подростков. «Отличники» встречаются в обеих возрастных категориях: максимальный балл набрали 304 человек, большинство из них в возрасте 18-24 (44%) и 25-34 лет (30%). Общий балл каждого второго участника акции варьирует от 5 до 7.

«На протяжении последних 4 лет в рамках исследования «Индекс цифровой грамотности» РОЦИТ измерял уровень цифрового потребления граждан, их цифровые компетенции, а также навыки в области цифровой безопасности. При этом исследование в большей степени позволяло получить самооценочные суждения участников об их цифровой грамотности. Digital Диктант же позволил нам совершить прорыв и приблизиться к пользователям из абсолютно всех регионов РФ. Конечно, это только первый шаг, который дался нам не без барьеров, но мы уверены, что в будущем эта акция станет ежегодной, и каждый гражданин нашей страны не только единоразово узнает свой уровень цифровой грамотности, но и сможет отслеживать свою динамику, достижения или зоны развития на регулярной основе», – отметил Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

«Digital диктант – первая акция такого масштаба для проверки компьютерной грамотности пользователей. То, что в нем приняло участие такое количество людей, говорит о том, что россияне осознают важность развития навыков владения ИТ. На вопрос «Что такое искусственный интеллект?» дали правильный ответ почти 80% респондентов. Это показывает, что жители нашей страны не только хорошо разбираются в технологиях, с которыми сталкиваются ежедневно, но также следят за мировыми ИТ-трендами», – сказала Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными органами Microsoft.

Digital Диктант охватил все регионы России, а также Белоруссию и Казахстан. Самыми активными участниками акции стали жители Москвы и МО (10 408 чел.), Санкт-Петербурга (3265 чел.), Белгородской (1163 чел.), Новосибирской (1129 чел.) и Свердловской (1004 чел.) областей. Самыми грамотными оказались жители Санкт-Петербурга, набравшие 7,55 балла, на втором месте Республика Алтай (7,50 балла), на третьем – Костромская область (7,49 балла). Москва заняла 21-е место со средним значением уровня цифровой грамотности 7,29 балла.

Диктант был запущен при поддержке «Aвито», Координационного центра домена сети Интернет, Общероссийского народного фронта, HP Inc., «Почты Mail.ru», Rambler Group, Московского аэропорта Домодедово. Информационными партнерами Digital Диктанта стали «Российская газета», «Комсомольская правда», «Московский Комсомолец», Rusbase и GeekBrains.