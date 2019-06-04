Seagate начала поставки накопителей Exos X16, IronWolf и IronWolf Pro емкостью 16 ТБ

Seagate Technology объявила о массовых поставках гелиевого жесткого диска корпоративного класса Exos X16 рекордной емкостью 16 ТБ. Диск обладает высокой производительностью и позволяет экономически выгодно и эффективно управлять постоянно растущими объемами данных в центрах хранения и обработки данных. Кроме того, Seagate обновила линейки накопителей для систем NAS IronWolf и IronWolf Pro новинками емкостью 16 ТБ.

Спрос на решения в области хранения данных для гипермасштабирования, облаков и систем NAS продолжает стремительно расти. Согласно докладу IDC, подготовленному совместно с Seagate, объем данных, созданных, записанных и воспроизведенных во всем мире, за период с 2018 по 2025 год вырастет с 33 до 175 зеттабайт (ЗБ). Жесткий диск Seagate Exos X16 обеспечивает самую высокую плотность записи среди доступных накопителей, проверенную в реальных условиях надежность и устойчиво высокую производительность, отвечающую требованиям широкого круга рабочих нагрузок и решений с высоким уровнем доступности.

Exos X16 — жесткий диск в форм-факторе 3,5 дюйма со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин — имеет самую большую в мире емкость. Он рассчитан на решение широкого круга задач гипермасштабируемых сред, центров обработки данных, OEM-предприятий и дистрибьюторов. Имея увеличенную скорость ввода/вывода и улучшенные средства кэширования, новинка позволяет обеспечить максимальную емкость хранилищ, расширяет возможности пользователей и упрощает выполнение множественных рабочих нагрузок различного характера. По сравнению с 12-терабайтными накопителями жесткий диск Seagate Exos X16 на 16 ТБ при тех же компактных размерах увеличивает емкость одной стойки на 33% в петабайтовом выражении, способствуя уменьшению совокупной стоимости владения средами хранения данных.

«Exos X16 помогает уменьшить общую стоимость владения корпоративными решениями и облачными центрами обработки данных. При этом он поддерживает многочисленные приложения с самыми разными рабочими нагрузками, — отметил Сай Варанаси, вице-президент по маркетингу Seagate Technology. — Exos X16 — первый на рынке гелиевый накопитель емкостью 16 ТБ. Сейчас мы выводим новинку на рынок, поставляя ее корпоративным клиентам и операторам облаков, чтобы удовлетворить растущий спрос на среды хранения экcабайтной вместимости».

Продолжая устанавливать новые планки скорости и емкости, Seagate представляет накопители IronWolf и IronWolf Pro 16 ТБ, созданные для многопользовательских сред NAS и рассчитанные на рабочие нагрузки до 300 ТБ/год. IronWolf, характеризующийся высокой производительностью, низким уровнем шума и малым расходом электроэнергии, оптимально подходит для NAS-систем, применяемых в домашних и малых офисах для повседневных задач, связанных с резервным копированием, удаленным доступом и обменом файлами. А накопители IronWolf Pro обеспечат надежность систем NAS, которые могут использовать и профессионалы творческих специальностей, и специалисты малых предприятий, имеющие дело с ресурсоемкими задачами работы с данными.

«Компания Tencent Cloud строит цифровую экосистему, развивая сектор промышленного Интернета и стремясь стать цифровым ассистентом для участников различных отраслей, — отметил Чжэн Яфэн, вице-президент Tencent Cloud. — Сотрудничество с Seagate облегчает нашу работу в условиях экспоненциального роста объемов данных и использования современных архитектур, от периферийных до облачных, на протяжении всего жизненного цикла информации — от создания и записи до хранения и использования. Воспользовавшись жесткими дисками Seagate Exos X16 с объемом памяти 16 ТБ в своей облачной среде, мы получили значительно более высокие показатели плотности записи и производительности, а также уменьшили затраты. Мы удовлетворяем постоянно растущие потребности наших центров обработки данных в емкости, успешно внедряя современные решения и приложения, эффективно справляясь с новыми задачами».

«В преддверии эпохи интеллектуальных вычислений компания Inspur строит гибкую, открытую конвергентную экосистему для искусственного интеллекта, которая позволит нам предлагать комплексные решения заказчикам, — сказал Пэн Чжэнь, вице-президент Inspur Group. — Сотрудничая в таких областях, как большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект, Inspur и Seagate способствуют цифровой трансформации предприятий. Компании провели серию совместных испытаний гелиевого 16-терабайтного накопителя корпоративного класса Seagate Exos X16, которые подтвердили его высокую производительность и применимость для рабочих нагрузок разного характера. Новый жесткий диск позволил Inspur увеличить емкость систем хранения данных, упростить их внедрение и уменьшить совокупную стоимость владения. В дальнейшем мы продолжим сотрудничать с Seagate, чтобы способствовать преобразованию различных отраслей экономики и помогать клиентам готовиться к наступлению эпохи искусственного интеллекта».