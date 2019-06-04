Sabre и Visa расширят возможности виртуальных B2B-платежей в индустрии туризма

Sabre Corporation и Visa объявили о партнерстве, целью которого является поддержка развития виртуальных B2B-платежей в туристической отрасли. Благодаря этому соглашению покупатели и поставщики туристических услуг смогут осуществлять платежи и получать оплату с помощью виртуальных карт Visa, используя решение Sabre Virtual Payments.

Совместная работа Sabre и Visa объединяет возможности Sabre Virtual Payments с глобальной экспертизой мирового лидера в области цифровых платежей. Благодаря партнерству двух компаний клиенты получат доступ к виртуальным платежным B2B-решениям Visa, что позволит им быстрее и безопаснее осуществлять платежи, а также обеспечит больше контроля и прозрачности при проведении платежных операций.

«Лидерская позиция Visa на рынке цифровых B2B-платежей вместе с технологией виртуальных платежей и глобальной сетью клиентов Sabre открывает новые возможности для более широкого использования виртуальных платежей в туристической отрасли, – отметил Уэйд Джонс (Wade Jones), президент Sabre Travel Network. – Инвестиции Sabre в решение для виртуальных платежей и его интеграция в существующие агентские процессы позволяют нашим заказчикам быстро и легко внедрить и использовать эти технологии».

«Поддержка распространения электронных B2B-платежей в индустрии туризма – одно из приоритетных для нас направлений, – отметил Кевин Фален (Kevin Phalen), глобальный руководитель Visa Business Solutions. – Объединив возможности Visa и технологических решений Sabre, мы поможем поставщикам и покупателям туристических услуг оптимизировать денежные потоки и общие методы управления финансами, исключая ограничения прозрачности корпоративных платежей, которые создают бумажные процессы».

Sabre Virtual Payments – это решение для электронных платежей в индустрии туризма, предлагающее использование счетов в нескольких банках, нескольких банковских карт, кредитных и предоплатных счетов. Это позволяет клиентам выбрать наиболее подходящий способ оплаты и использовать самые выгодные условия расчетов.