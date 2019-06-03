В «Яндекс.Такси» появились грузовые машины

«Яндекс.Такси» представил тариф «Грузовой». Услуга пригодится, если нужно переехать, довезти из магазина новый диван или стройматериалы для ремонта. Заказать фургон для больших вещей можно так же, как обычное такси, следить за поездкой можно прямо в приложении.

Вместе с грузовой машиной можно вызвать одного или двух грузчиков — они приедут с водителем и помогут перенести тяжести. Эта опция появилась в «Пожеланиях» к поездке. При этом в салоне точно будет одно пассажирское место для сопровождения вещей.

Грузовики приезжают в среднем через 20-25 минут после заказа. Стоимость поездки рассчитывается заранее — достаточно ввести в приложении адрес точки назначения. Оплата будет поминутной, а не почасовой, оплатить придется только время реального пользования услугой.

В минимальную стоимость заказа — 949 рублей, входят 20 минут на погрузку вещей, а также первые 10 минут и пять километров поездки. За услуги грузчиков нужно будет доплатить — работа одного человека стоит приблизительно шесть рублей за минуту.

Грузовики получат особенную обклейку, чтобы они стали такими же узнаваемыми, как легковые такси.

В «Грузовом» работают водители фургонов, подключенные к автопаркам-партнёрам. По заказу приедет один из вместительных грузовиков: «Газель Next», Ford Transit, Hyundai Porter, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter или Peugeot Boxer. Минимальный размер грузового отсека такой машины — 150 сантиметров в высоту, 160 в ширину и 260 в длину. Это значит, что в фургон поместится много простых коробок с вещами, средних размеров диван, велосипед и кухонная плита. Единственное ограничение — один предмет должен весить не более 50 килограмм.

Тариф «Грузовой» появляется в приложении поэтапно. Сейчас он постепенно становится доступен пользователям последней версии «Яндекс.Такси» в Москве и Подмосковье.