В НПФ Сбербанка появилась поддержка оплаты взносов с помощью Google Pay

НПФ Сбербанка объявил о том, что стал первым в России негосударственным пенсионным фондом, реализовавшим оплату взносов по договорам ИПП через сервис Google Pay. Функция доступна как в личном кабинете на сайте Фонда, так и в мобильном приложении.

Чтобы оплатить взносы по договору НПО при помощи Google Pay необходимо нажать на соответствующую иконку в окне осуществления платежа. Если к аккаунту в Google Pay привязана платежная карта, ее данные не придется вбивать вручную – они загрузятся автоматически.

Возможность пользоваться платежным сервисом будет востребована у клиентов фонда, поскольку многие из них предпочитают проводить операции онлайн. Так, более 1, 5 млн клиентов НПФ Сбербанка являются пользователями личного кабинета на сайте Фонда. Пополнение счета онлайн – одна из самых популярных функций.

Google Pay – это безопасный сервис. При его использовании данные банковских карт надежно защищены и никуда не передаются.

«НПФ Сбербанка системно развивает цифровые сервисы Фонда, предоставляя возможность осуществлять все необходимые операции с пенсионным счетом из любой точки мира и всего за пару кликов. Онлайн-решения, отвечающие современным стандартам технологичности и безопасности, помогают нашим клиентам не только эффективно приумножать свои сбережения, но и ощутимо экономить драгоценное время», - сказал директор по развитию НПФ Сбербанка Александр Прокопенков.