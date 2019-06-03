Riverbed представил решение для ускорения SaaS-приложений

Riverbed представил SaaS Accelerator, новое решение, которое, по данным компании, способно повысить производительность ведущих SaaS-приложений, в том числе Office 365, Salesforce, ServiceNow и Box в десять раз. Подключив SaaS Accelerator к службе мониторинга опыта конечного пользователя End User Experience Monitoring (входит в состав решения Riverbed для управления цифровым опытом), организации смогут измерять и контролировать работу корпоративных приложений типа SaaS в режиме реального времени, а также оптимизировать их производительность при помощи решения.

Облачные сервисы и ПО, которые предоставляются по модели «как услуга» (SaaS), обеспечивают гибкость обслуживания, адаптивность, улучшенную производительность и удобство работы пользователей. К 2020 г., по данным Blissfully, компании переведут в эту среду до 80% своих приложений, однако на сегодняшний день не все способны добиться запланированных результатов. Так, 73% организаций сообщают о медленной работе SaaS хотя бы раз в месяц, а 90% отмечают, что это падение производительности негативно отражается на их бизнесе.

Новый SaaS Accelerator будет в особенности полезен для предприятий с распределенной рабочей силой или организаций, которые предоставляют доступ к приложениям по требованию, а также для пользователей, которые могут находиться в офисах филиалов, кофейнях, аэропортах и на объектах заказчиков (то есть. на большом удалении от SaaS-серверов). Это решение может значительно улучшить пользовательский опыт и результаты бизнес-деятельности, устранив проблемы с производительностью и доступностью ресурсов.

SaaS Accelerator — это облачный сервис, поэтому организации смогут развернуть его за несколько минут и сразу приступить к оптимизации производительности. Также пользователи Riverbed SD-WAN смогут выполнить все необходимые операции по выделению ресурсов нажатием одной кнопки в консоли управления. Кроме того, владельцы устройства SteelHead и мобильного клиента SteelHead Mobile смогут использовать текущие капиталовложения для развертывания SaaS Accelerator. Они получат комплексное решение для управления пространством между устройством конечного пользователя и приложением SaaS по сети. Внедрение Riverbed SaaS Accelerator в организациях с повышенными требованиями к безопасности, согласно которым весь трафик SaaS перенаправляется через корпоративный ЦОД, позволит использовать этот подход в дальнейшем, при этом устранив проблемы с задержками в доступе к данным, препятствующим продуктивной работе мобильных и удаленных сотрудников.

«Сегодня организации во всем мире сталкиваются с неизбежностью цифровой трансформации, и все они находятся на разных этапах перехода, причем эта неоднородность может наблюдаться внутри одного и того же предприятия. Новое решение Riverbed поможет справиться с конкретными трудностями, которые возникают на пути преобразований, а также обеспечить высокую производительность облака и SaaS благодаря возможности измерения и контроля производительности программ и пользовательского опыта», — отметил Александр Стулов, глава представительства Riverbed в России и СНГ.

Riverbed также анонсировал улучшения технологии программно-определяемых сетей WAN (решения SteelConnect and SteelHead SD), которые позволят унифицировать механизмы управления и подключения во всей распределенной корпоративной сети.Задача данного обноления — повысить адаптивность, защищенность и эффективность эксплуатации с помощью новейших достижений в области автоматизации работы сети мультиоблака, объединения локальных и облачных сервисов безопасности в цепочки, а также за счет более гибкого внедрения и контроля SD-WAN в более сложных глобальных средах. Релиз для SD-WAN также содержит дополнительные средства интеграции с Zscaler, которые позволят подключить тысячи филиалов к этой платформе безопасности одним нажатием кнопки.

Джеймс Орджилл (James Orgill), директор ИТ-подразделения в Trajan Scientific & Medical, международного производителя научных решений, развернул решение Riverbed SD-WAN в масштабах всей организации: «Миссия нашей компании — обеспечить благополучие людей, и для этого мы реализуем стратегию динамичного роста за счет сделок приобретения. Очень часто нам необходимо подключить и запустить сразу несколько объектов на разных континентах, интегрировав их с нашими системами, причем — всего за несколько дней. Чтобы достичь такой адаптивности, нам пришлось полностью пересмотреть концепцию нашей сети. Благодаря облачному решению Riverbed для SD-WAN мы можем действовать быстрее и работать эффективнее в созданной нами сложной среде. При этом ежемесячные расходы на сеть сократились более чем наполовину».

Компания Riverbed также представила обновления для DEM, ведущего в отрасли комплексного решения для измерения цифрового опыта конечных пользователей и управления им. Среди новинок — функция автоматического устранения неисправностей, с помощью которой специалисты поддержки смогут своевременно решать проблемы, возникающие на устройствах конечных пользователей до того, как эти проблемы негативно отразятся на их работе. Когда у пользователей нет необходимости звонить в техподдержку, их уровень удовлетворенности возрастает. Кроме того, это способствует снижению расходов на ИТ и повышению стабильности.

Raiffeisen, третий по величине банк Швейцарии, внедрил решение Riverbed для DEM, чтобы качественно улучшить цифровой опыт сотрудников и ускорить реализацию стратегии по мобильной рабочей силе.

«У наших сотрудников должен быть доступ к любым необходимым им приложениям в любое время и с любого устройства. С решением Riverbed мы можем своевременно выявить неисправность, зачастую раньше, чем ее заметит пользователь, проанализировать и устранить ее, четко обозначив первопричину. Сейчас нам приходится реже заниматься этой работой, а те проблемы, которые все же возникают, разрешаются намного быстрее», — отметил Штефан Шомодьи (Stefan Somogyi), специалист по системам банка Raiffeisen Switzerland.