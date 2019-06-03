НТЦ ИТ «Роса» и «Аладдин Р.Д.» подтвердили совместимость своего ПО

Сертификаты, подписанные НТЦ ИТ «Роса» и «Аладдин Р.Д.» по результатам тестовых испытаний подтверждают корректность работы электронных ключей JaCarta с семейством операционных систем «РОСА», служащих для защиты конфиденциальной информации, включая персональные данные, в коммерческих структурах, органах государственной власти и на промышленных предприятиях.

Особенности семейства продуктов JaCarta. Организация усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах. Обеспечение юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи. Безопасное хранение контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

Подтвержденная корректность работы ключей и смарт-карт JaCarta в среде ОС «РОСА» для пользователей открывает доступ ко множеству информационных систем и сервисов, где требуется строгая аутентификация и использование электронной цифровой подписи. В их число входят системы электронного документооборота, электронные торговые площадки, системы дистанционного банковского обслуживания, системы таможенного декларирования или сдачи отчетности, мобильные и веб-приложения, корпоративные порталы и облачные сервисы.