Netbynet начал принимать онлайн-платежи от юридических лиц через «Яндекс.кассу»

Интернет-оператор «Нэт бай нэт холдинг» (дочерняя компания «Мегафона») при помощи платежного провайдера «Яндекс.касса» начал принимать онлайн-оплату от B2B-клиентов Netbynet. Услуга позволит компании Netbynet значительно ускорить прием платежей от корпоративных клиентов, считают в компании.

Обычно процесс оплаты B2B-счетов выглядит так. Выставленный оператором счет клиент передает в свою бухгалтерию или самостоятельно вводит реквизиты в бухгалтерскую программу. Дальше он проводит платеж и ждет, когда деньги поступят на счет получателя. Весь процесс занимает до трех банковских дней и зависит от величины организации, а также от скорости работы бухгалтерии.

По сравнению с этой схемой сервис «B2B-платежи» «Яндекс.кассы» позволяет сократить время прохождения платежей и сэкономить время бухгалтера. Компании-клиенту достаточно оплатить услугу на сайте Netbynet, после чего оператор в течение нескольких минут получит уведомление о платеже и данные о плательщике. Таким образом, механизм оплаты услуг для юридических лиц становится таким же простым, как у клиентов — физических лиц.

«Сотрудничество с "Яндекс.кассой" позволяет нашей компании решить массу проблем с задержкой оплаты, которые приводят к дебиторской задолженности и отключению услуг у клиентов. Возможность принимать оплату в режиме онлайн позволит компаниям не только упростить расчеты с клиентами, но и улучшить свои бизнес-показатели», – сказал Андрей Батанов, генеральный директор Netbynet.

«Каждая компания ежемесячно платит за одни и те же услуги: офис, мобильную и городскую телефонную связь, интернет и т.д. Миллионы платежек проходят один и тот же круг — выставление счета, перевод денег, ожидание, подготовка закрывающих документов. Это плодит письма и документы, отнимает время у людей и деньги у бизнеса. “B2B-платежи” позволяют сократить этот порочный круг временных и финансовых потерь. Наш сервис сделает процесс B2B-закупок таким же простым и быстрым, как покупки для частных лиц в обычных интернет-магазинах», – сказала Оксана Коробкина, директор департамента электронной коммерции «Яндекс.денег».

«Сервис "B2B-платежи" входит в экосистему нефинансовых сервисов для бизнеса интернет-банка "Сбербанк бизнес онлайн" и позволяет нашим клиентам оптимизировать процесс оплаты. В настоящий момент в нашем интернет-банке более 30 сервисов, которые помогают бизнесу избавиться от рутинных операций и повысить рентабельность», – отметил Сергей Паршиков, директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

«B2B-платежи» — совместный продукт «Яндекс.кассы» и Сбербанка. Сервис доступен для компаний, имеющих расчетный счет в Сбербанке — сегодня их около 2 млн, а это 30% от числа микро-, малых и средних предприятий России (по данным Единого реестра ФНС).