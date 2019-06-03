«М.Видео-Эльдорадо» запускает утилизацию использованной техники и электроники

Группа «М.Видео–Эльдорадо», входящая в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева, и ассоциация «Система коллективной ответственности электроника – утилизация» в рамках Недели российского ритейла объявили о запуске первого в России проекта по постоянному приёму бывшей в употреблении техники на утилизацию и полному контролю жизненного цикла бытовой техники и электроники, включая переработку во вторичные ресурсы.

Сдать все виды техники, от смартфона до холодильника, можно будет в любом магазине «М.Видео» или «Эльдорадо» в сервисной зоне магазина. Пилотный проект уже запущен в Санкт-Петербурге, до конца года утилизация техники на постоянной основе заработает в магазинах «М.Видео» ещё в шести городах – в Москве, Казани, Самаре, Ульяновске, Челябинске, Ярославле. В течение двух лет партнёры рассчитывают запустить приём техники на утилизацию во всех 220 городах присутствия «М.Видео» и «Эльдорадо». В планах Группы и Ассоциации – также запустить процесс утилизации крупной техники из дома, клиент сможет заказать вывоз техники через контактный центр, сайт или магазины «М.Видео» и «Эльдорадо».

«В «М.Видео» и «Эльдорадо» регулярно проходят краткосрочные акции по сбору старой техники, и с каждым годом они привлекают все больше людей. Покупателей, как и нас, волнует, что именно происходит с техникой после того, как её оставили в магазине. Теперь, благодаря партнёрству с «СКО Электроника - утилизация», мы можем отследить последний этапа «жизненного цикла» любого девайса не только в рамках акций, но и на регулярной основе. Впервые в России мы запускаем постоянно действующий процесс сбора старой техники, в рамках которого мы точно можем гарантировать, что что каждое сданное устройство однозначно будет утилизировано, причём, максимально дружелюбным для природы способом. Сдавать технику туда, где ты ее приобрёл, очень естественно, логично, и развитая инфраструктура «М.Видео» и «Эльдорадо», наши ИТ-решения позволят реализовать этот проект в большинстве городов», – отметил президент группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

Вся сданная в магазинах техника учитывается и отправляется на утилизацию. Трёхсторонняя ИТ-система между ритейлерами, ассоциацией и предприятиями по утилизации позволяет отследить путь каждого товара. Ассоциация «СКО Электроника – утилизация» уже сотрудничает с 11 компаниями по утилизации в разных регионах страны, эти утилизаторы прошли входной аудит в соответствии с высокими требованиям ассоциации и раз в квартал подтверждают аккредитацию. «СКО Электроника – утилизация» проверяет весь цикл переработки на соответствие текущим российским и международным экологическим стандартам. Применяемые в России технические решения позволяют вторично использовать от 50 до 80% материалов, из которых изготовлена бытовая техника. В среднем, из одной тонны бывшей в употреблении техники можно получить 800 килограмм сырья для дальнейшего производства – пластика, металла, цветных металлов.

В рамках пилотного проекта в Санкт-Петербурге через 26 магазинов в течение двух месяцев партнёры собрали и передали на утилизацию более 5 000 кг бывшей в употреблении техники. Всего в течение года после развёртывания проекта на большинство городов рассчитывают собирать до 20 тысяч тонн.

Расходы по сбору техники – оформление документов, организацию хранения в каждом магазине, обучение персонала – берёт на себя Группа «М.Видео-Эльдорадо». Транспортировку техники до предприятий-утилизаторов и все процессы утилизации оплачивает Ассоциация.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» реализует также проект по утилизации батареек. С октября 2018 г. в магазинах Москвы и Санкт–Петербурга организован сбор отработавших свой ресурс батареек. Посетители магазинов могут оставлять батарейки в специальных боксах. Собранные батарейки отправляют на переработку на завод «Мегаполис ресурс» в Челябинск. К концу года сбор батареек заработает во всех почти 1000 магазинов группы.