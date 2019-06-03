МТС начала продавать диалоговых роботов клиентского сервиса

МТС объявила о старте продаж роботов-специалистов клиентского сервиса – автоматизированных диалоговых систем, которые позволяют взаимодействовать с клиентом без привлечения людей. Система, работающая на базе технологий искусственного интеллекта, способна обрабатывать типовые запросы, например, рассказывать о продуктах и услугах, отвечать на популярные вопросы и выполнять рутинные операции.

Решение, которое МТС предлагает для бизнес-клиентов, адаптируется под необходимый конкретной компании пул задач. Роботы для поставщиков сервисов и услуг могут регистрировать заказы, информировать об их статусе и рассматривают претензии клиентов, тем самым снижая нагрузку на операторов контактных центров и техническую поддержку. Разработка МТС также может использоваться для решения задач кадрового администрирования: её можно интегрировать во внутренние HR-системы для автоматизации процесса согласования отпусков, создания служебных записок и предоставления нужной информации о компании и ее работниках. Внедрение системы МТС осуществляет бесплатно, оплачиваются только успешные сессии.

В начале 2018 года МТС запустила умного бота клиентской поддержки в личных кабинетах абонентов на официальном сайте компании, сейчас бот консультирует клиентов также в приложении «Мой МТС». К концу года эффективность бота превысила 75%, и на сегодняшний день восемь из десяти клиентских запросов через сайт МТС обрабатываются без привлечения специалистов поддержки. Робот МТС отвечает на вопросы, с которыми абоненты чаще всего обращаются в компанию, подключает и отключает услуги, при необходимости меняет тариф, предоставляет информацию о балансе клиента и детализацию счета. Умный бот клиентской поддержки демонстрирует более высокие показатели эффективности по ряду параметров по сравнению с более традиционными каналами: средняя длительность ожидания начала разговора с клиентом в умном боте не превышает 2 секунд вместо порядка минуты в контактном центре, средняя продолжительность разговора до успешного решения проблемы – 2 минуты, что в четы-ре раза быстрее средней длительности разговора с оператором.

«Роботы уже способны освободить специалистов от рутинных операций, чтобы люди могли сосредоточиться на более сложной и творческой работе. Так, благодаря частичной автоматизации клиентского сервиса сотрудники МТС получили возможность уделить больше внимания решению сложных, нестандартных кейсов для повышения лояльности абонентов. Поскольку роботизация типовых операций пока-зала высокую эффективность даже на многомиллионной абонентской базе МТС, мы можем с уверенностью рекомендовать внедрение подобных систем компаниям любого масштаба. По нашим прогнозам, к 2023 году в России свыше 80% операций в сфере клиентского обслуживания будут осуществляться без участия человека, и это позволит компаниям сократить в среднем на 40% затраты на соответствующие службы. Мы готовы обеспечить российский бизнес последними разработками в этой сфере», – отметил руководитель центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

В 2017 году МТС создала подразделение для внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Центр искусственного интеллекта дополняет существующие сервисы МТС новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, включая распознавание голоса и компьютерное зрение, и создает продукты в области клиентского сервиса, медицины, юриспруденции и других направлениях.