Microsoft обновила Microsoft 365, Windows и интернет вещей в Azure

Microsoft представила последние обновления Microsoft 365, платформы Windows и технологий интернета вещей в Azure, которые партнеры компании смогут использовать в собственных разработках, в частности, при создании нового поколения персональных компьютеров и IoT-устройств.

Партнеры компании Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo и MSI продемонстрировали свои новейшие устройства, которые заинтересуют как геймеров, так и людей творческих профессий.

ConceptD 9 от Acer оснащен IPS-дисплеем с разрешением 4K UHD, цвета на котором реалистичны настолько, насколько это возможно за счет 100-процентного цветного охвата Adobe RGB, подтвержденного институтом Pantone. За счет механизма снижения шума ноутбук работает очень тихо. Уровень шума во включенном состоянии составляет не более 40 дБ.

ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) – ультрапортативный ноутбук с двумя сенсорными экранами. 4KOLED UHD ASUS ScreenPad Plus обладает разрешением 3840 x 2160, разрешение вспомогательного сенсорного экрана, размещенного над клавиатурой – 3840 x 1100. Дисплей с тонкой рамкой выполнен по технологии NanoEdge, за счет чего корпус ноутбука тоньше, чем у других 15-дюймовых устройств.

Dell XPS 13 2-в-1 – первый ноутбук Dell с 10-нанометровым процессором Intel Ice Lake-U 10-го поколения с адаптивной производительностью. Устройство стало на 8% тоньше, а дисплей – больше. Охлаждающая система также была переработана в соответствии с требованиями к отводу тепла от высокопроизводительного процессора.

OMEN X 2S от HP – один из топовых ноутбуков для музыкальных приложений, просмотра видео и стриминга. У ноутбука есть дополнительный дисплей, расположенный над клавиатурой. С помощью OMEN Command Center на него можно выводить зеркальное отображение основного экрана, обрезая его части. Например, на него можно копировать карты в гоночной игре, переместив их в центр, после чего отслеживать их становится намного удобнее.

Lenovo ThinkPad T495 гораздо дольше может работать от аккумулятора, а его производительность увеличилась на 18% по сравнению с ноутбуками предыдущих поколений. Кроме того, у камеры ноутбука есть физическая шторка, которая защищает пользователей от шпионажа через веб-камеру.

MSI GE65 Raider оснащен процессором Intel Core i9 9-го поколения и создан для современных игр с высокими требованиями. Его IPS-дисплей с частотой обновления 240 Гц и тонкой рамкой передает четкое и резкое изображение.

Также в рамках выставки Microsoft представила на своем стенде последние достижения российских производителей устройств на Windows 10. ASBIS анонсировала моноблоки и уникальную клавиатуру. IRBIS – современный ультрабук с Windows Hello. DEXP – новые игровые ноутбуки с предустановленной Forza Horizon.

Для работы всех этих новейших ноутбуков и инновационных устройств нужна качественная, современная и безопасная операционная система. Именно она обеспечит владельцам ноутбуков качественный пользовательский опыт. Это означает бесшовные обновления, которые происходят в фоновом режиме. В ноутбуках с новой ОС процесс обновления проходит незаметно, не прерывая работы пользователя. Кроме того, новая система также по умолчанию безопасна: вычисления отделены от приложений, что защищает пользователя от кибератак на протяжении всего жизненного цикла устройства.

Новая система постоянно подключена к сети через современный Wi-Fi или LTE 5G. Пользователям не придется волноваться о том, что компьютер неожиданно отключится от интернета. Кроме того, все устройства пользователя соединены друг с другом.

Современная ОС обеспечивает стабильную работу: в тот момент, когда пользователь берет свое устройство, все готово к работе и ему практически не нужно беспокоиться о подзарядке.

Все эти нововведения удовлетворят основные потребности клиентов. Но для того, чтобы впечатлить их, Microsoft добавила возможность подключения к «облаку», благодаря чему владельцы ноутбуков смогут использовать его вычислительную мощь и возможности искусственного интеллекта. Внедрение ИИ в работу системы позволяет сделать приложения «умнее», современная ОС знает о планах пользователя на завтра и помогает пользователю в выполнении всех поставленных задач. Кроме того, люди должны иметь возможность взаимодействовать с системой не только через клавиатуру и мышь, но и пером, голосом, касанием, либо взглядом.

Партнеры Microsoft используют Azure IoT Central, Azure IoT Edge и Windows IoT в создании «умных» устройств, которые можно подключать к облаку и использовать для достижения бизнес-результатов. Microsoft объявила, что продолжит сотрудничество с поставщиком полупроводниковых компонентов NXP с целью сделать спектр однокристальных систем (SoC) NXP доступным в Windows IoT. Пакет поддержки платформы (board support package) для прикладных процессоров i.MX6 SoloX появятся в открытом доступе в июне 2019 года, а BSP для серий i.MX7 и i.MX8 будут выпущены позднее в этом году.

Ранее Microsoft уже анонсировала различные сервисы и решения в сфере IoT: язык открытого моделирования IoT Plug and Play, новые настраиваемые панели мониторинга в Azure IoT Central, первом в отрасли управляемом глобальном SaaS-решении для Интернета вещей, и агент Microsoft Azure IoT Device Agent V2 для Windows 10 IoT, который позволит операторам управлять своими устройствами удаленно со своей панели мониторинга Azure.