Assist и Совкомбанк заключили партнерское соглашение о совместном продвижении сервисов, согласно которому интернет-магазины – клиенты Assist, смогут принимать онлайн-платежи по картам рассрочки «Халва».

«Халва» – банковская карта, с помощью которой покупатели приобретают в рассрочку товары в магазинах-партнерах Совкомбанка (партнерская сеть насчитывает более 155 тысяч компаний). «Халвой» можно расплатиться онлайн как обычной банковской картой, а также с использованием Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

По карте «Халва» в интернет-магазинах, подключенных к Assist, действует увеличенный срок рассрочки: до 4 месяцев на покупки до 10 тыс. рублей и до 6 месяцев на покупки от 10 тыс. рублей.

«Предоставляя рассрочку, мы даем не только более комфортные условия клиентам, но и рост их числа, среднего чека и лояльности – нашим партнерам», – отметил Александр Дворский, руководитель департамента рассрочек «Халва» Совкомбанка.

«У инструмента онлайн-оплаты покупок в рассрочку огромный потенциал. – сказала руководитель отдела по работе с клиентами Assist Диана Полехина. – Наличие такой возможности на сайте продавца – фактор роста его конкурентоспособности и увеличения объемов продаж».

Assist с 1998 года обеспечивает прием электронных платежей для крупнейших российских и международных онлайн-компаний. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и «Мир», а также посредством систем мобильных платежей Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и электронных кошельков Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney.