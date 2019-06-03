Huawei представил смартфон Huawei P Smart Z в России. Цена

Huawei сообщил о начале продаж в России нового смартфона Huawei P Smart Z. Новинка получила безрамочный FHD-экран с диагональю 6,59 дюйма, выдвигающуюся фронтальную камеру, режим защиты зрения, современную многофункциональную основную камеру и эргономичный корпус, выполненный из композитного материала.

Huawei P Smart Z построен на базе 12-нанометрового процессора Kirin 710F, в состав которого входят четыре высокопроизводительных ядра A73 с тактовой частотой 2,2 ГГц и четыре экономичных ядра A53 с частотой 1,7 ГГц. Усовершенствованные технологии энергосбережения позволяют процессору распределять ресурсы для оптимизации энергопотребления и производительности на ресурсоемких приложениях и в многозадачных режимах.

Пользовательский интерфейс EMUI 9.0.1 упрощает настройку смартфона и доступ к основным повседневным функциям за счет сокращенного на 10% количества разделов меню и более удобного их расположения, а также дополнительно повышает быстродействие устройства.

Устройство оснащено FHD-экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, отличающимся высокой контрастностью 1500:1 и точностью воспроизведения цветов. Сертифицированный компанией TÜV Rheinland режим защиты зрения существенно снижает нагрузку на глаза пользователя во время длительной работы с экраном за счет фильтрации синей части спектра подсветки. За счет тонких рамок со всех сторон экран занимает 91% фронтальной поверхности корпуса.

Задняя поверхность смартфона Huawei P Smart Z сделана из прочного композитного материала, невосприимчивого к следам от рук

Одна из основных особенностей новинки — выдвигающаяся 16-мегапиксельная фронтальная камера с интеллектуальными алгоритмами съемки. Такое решение позволило отказаться от вырезов в экране и при этом максимально использовать площадь поверхности устройства. В сложенном состоянии камера не заметна снаружи. Когда пользователь активирует фронтальную камеру, она за секунду появляется из корпуса. Для компонентов, обычно расположенных в вырезе экрана, были найдены новые местоположения: динамик переместился на верхнюю рамку корпуса, а датчик освещенности — в нижнюю часть экрана. При этом, как утверждают в Huawei, конструкция фронтальной камеры способна выдержать не менее 100 тыс. срабатываний, чего достаточно на 2,7 года эксплуатации.

Новый Huawei P Smart Z оснащен двойной основной камерой, состоящей из 16-мегапиксельного и двухмегапиксельного модулей. Диафрагма F/1.8 позволяет камере захватывать больше света. Смартфон поддерживает съемку видео в режиме Slow Motion с частотой 480 кадров в секунду.

Задняя поверхность смартфона Huawei P Smart Z визуально разделена на две части. В верхней расположены камера и сканер отпечатков пальцев. Нижняя часть, составляющая две третьих задней поверхности, оформлена в более темных тонах, подчеркивая футуристичный дизайн устройства. Задняя поверхность смартфона выполнена из прочного композитного материала, невосприимчивого к следам от рук.

Мощная батарея емкостью 4000 мА‧ч позволяет смартфону до работать до 14 часов без подзарядки при активном использовании интернета в сетях 4G. В режиме прослушивания локальной музыки одной зарядки хватает на 65 часов работы, а в режиме непрерывной трансляции видео — на девять часов.

Huawei P Smart Z получил безрамочный FHD-экран с диагональю 6,59 дюйма и выдвигающуюся фронтальную камеру

Смартфон Huawei P Smart Z появится в продаже 10 июня 2019 г. по рекомендованной розничной цене 19,99 тыс. руб. в черном, синем и зеленом цвете корпуса и будет доступен в официальном интернет-магазине и магазинах-партнерах компании.