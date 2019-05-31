Предприниматели получили спецтариф для сдачи отчетов в ФНС через сервис ОФД

«Платформа ОФД» объявила о расширении линейки тарифов для сдачи отчетности в госорганы. В рамках сервиса «Платформа госотчет» для индивидуальных предпринимателей открыта возможность подавать электронную отчетность в ФНС, в считанные минуты, по скромной цене.

Новый тариф «Отчеты в ФНС» рассчитан прежде всего на ИП без наемных сотрудников, - подающих отчеты и декларации исключительно в ФНС (согласно законодательству, у таких ИП нет необходимости отчитываться перед другими контролирующими органами). Тариф является самым доступным в линейке предложений «Платформагосотчет» и обходится клиенту в 500 рублей за год обслуживания.

По новому тарифу у предпринимателя имеется возможность вести переписку с ФНС, отправлять отчеты и получать уведомления об их статусе, получать электронные документы о подтверждении загрузки отчета в базу данных налоговой службы, отвечать на требования о предоставлении информации, отправлять запросы на сверку с бюджетом. Все отправленные отчеты и документы сохраняются на компьютере пользователя и доступны для выгрузки из «Платформа госотчет» после окончания лицензии. Формировать отчет можно как в специализированных бухгалтерских программах, так и в программе «Платформа госотчет».

Для подключения тарифа «Отчеты в ФНС» следует обратиться к партнерам «Платформа ОФД» - специалистам ЦТО (центров техобслуживания кассовой техники) и сервисных центров по работе с ККТ.

«По запросам наших клиентов и партнеров, мы разрабатываем комплекс инструментов для удобства работы бизнеса с официальными документами. «Платформа госотчёт» сегодня обеспечивает простой и надежный сервис по сдаче отчетности в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд, Росстат, ФСС. Абонентам доступна также отправка электронных больничных листов, сверка НДС с контрагентами. Это экономит время и помогает избегать ошибок при составлении документов. Благодаря нашим партнерам, этот сервис теперь доступен по всей России», — отметил Дмитрий Афанасьев, директор департамента по работе с партнерами «Платформа ОФД».