В стиле Кандинского: искусственный интеллект Microsoft написал картину по мотивам песни

Наглядно демонстрируя возможности своих наработок в области искусственного интеллекта, 29 мая 2019 г. Microsoft представил картину, написанную машиной по мотивам песни группы «Альянс» «На заре». В основе использованного алгоритма лежат принципы синергии музыки и живописи, описанные великим абстракционистом Василием Кандинским.

Идея проекта заключалась в создании художественного произведения на музыку, которую никогда не слышал художник. Композиция «На заре» была выбрана за то, что в ней сочетаются традиции и современность – она не теряет своей актуальности.

Картина была представлена в рамках перформанса «Нейрокандинский». На нем присутствовал Игорь Журавлев, вокалист группы «Альянс». Он подчеркнул, что искусство – это, прежде всего, вдохновение и эмоции создателя.

Клавишник группы «Альянс», автор песни «На заре» Олег Парастаев отметил: «Мне очень понравилось. Но… Я бы хотел, чтобы её написал человек! Сам по себе искусственный интеллект не способен творить в полной мере – без участия человека искусством это не назовешь. Я надеюсь, что и у человека, и у искусственного интеллекта будут собственные, разные сферы деятельности. Творчество, как неотъемлемая его часть, – человеку, вычисления – машине».

Используя машинное обучение Azure ML Services и другие инструменты в облаке Microsoft Azure, эксперты компании Awara IT, партнера Microsoft, обучили нейросетевую модель на основе работ Кандинского и музыкальных произведений, которые его вдохновили. Среди них – «Москва I», созданная под впечатлением оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», и «Импрессия III (концерт)», написанная под влиянием атонального творчества Арнольда Шенберга. Проанализировав взаимосвязь между живописью и музыкой, нейросеть освоила принципы создания Кандинским форм, цвета и композиции и реализовала их в картине на основе песни «На заре».

«Произведение становится явлением искусства не столько в момент создания, сколько в момент восприятия – автором и, конечно, публикой. Генеративно-состязательные нейросети созданы подобным образом – две сети конкурируют между собой – одна, опираясь на свой запас образцов, создает новые образы, а вторая их оценивает. Такой метод используется для решения разнообразных задач, но именно пример искусства оказался самым наглядным. Картина позволяет не только лучше понять, как работают современные методы ИИ, но и приблизиться к осмыслению самого процесса творчества», – отметил Владислав Шершульский, директор по перспективным технологиям Microsoft в России.

Перформанс «Нейрокандинский», а также образцы живописи и литературы, созданные нейросетями, которые разработал Дмитрий Сошников, старший эксперт Microsoft в области искусственного интеллекта и машинного обучения, были представлены в рамках бизнес-саммита Microsoft «Искусство трансформации» 29 мая. Крупнейшие игроки российского рынка, такие как Сбербанк, «М.Видео», Альфа-Банк, «Вконтакте», Lamoda, «Балтика» и др., выступили на нем в качестве спикеров.