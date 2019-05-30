Райффайзенбанк реализовал функцию обмена документами в онлайн-банке

Райффайзенбанк объявил о расширении возможностей каналов коммуникации с клиентом, реализовав функцию обмена документами с цифровой подписью. Теперь клиенты смогут обмениваться с банком вложениями и подписывать документы онлайн, нет необходимости идти в отделение.

Начинает переписку сотрудник банка. Он может запросить у клиента или отправить ему на ознакомление и подпись документы. Например, клиент может подписать и направить в банк онлайн: документы, подтверждающие доход, в целях кредитования; документы для открытия акционных накопительных счетов или подключения премиального пакета услуг; подтверждающие документы для проведения платежей, требующих валютного контроля; согласие на получение банком сведений из Бюро кредитных историй; заявление на расследование, изменение или отмену платежей; обновленные персональные данные, в том числе паспортные.

Если переписка уже началась, к ней можно присоединиться в любое время. Уведомление о получении нового сообщения от сотрудника банка придет в виде Push.

Клиенты могут подтвердить свое согласие с текстом полученного от банка документа с помощью цифровой подписи — уникального цифрового кода подтверждения, который придет в виде SMS или Push. Например, таким образом можно подтвердить подлинность сканов паспорта, подписать согласие на обработку персональных данных или согласие для Бюро кредитных историй.

«Возможность обмена документами с банком и подписания с помощью кода подтверждения онлайн и в режиме реального времени, во-первых, экономит время наших клиентов на коммуникацию с банком, а во-вторых, сокращает время на принятие решений. Мы реализовали эту возможность в мобильном и интернет-банке "Райффайзен-онлайн", потому что все больше наших клиентов предпочитает этот канал коммуникации остальным», — сказала Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса.