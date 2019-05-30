Подтверждена совместимость системы DirectumRX и СУБД Postgres Pro

Directum и Postgres Professional проверили совместимость своих продуктов — ECM-системы DirectumRX и СУБД Postgres Pro. Итоги технического тестирования доказали корректность их совместной работы.

Проекты внедрения электронного документооборота с применением российской СУБД особенно актуальны для государственных структур и компаний с государственным участием. Такие заказчики следуют требованиям и рекомендациям Минкомсвязи РФ в части перехода на российское общесистемное ПО.

Компания Directum, со своей стороны, также поддерживает инициативу государства: решения разрабатываются в России и входят в единый реестр отечественного ПО; обеспечивается 100% стандартов российского делопроизводства, учитываются форматы, утвержденные ФНС, и требования законодательства; имеются лицензии ФСБ и ФСТЭК; поддерживается работа с ОС семейства Linux, СУБД PostgreSQL и Postgres Pro, пакетами Libreoffice, «Мой офис» и других.

ИТ-инфраструктура, развернутая на базе DirectumRX и СУБД Postgres Pro, по мнению представителей Directum, заинтересует и коммерческий сектор. Доказанная стабильность совместной работы решений гарантирует, что система будет работать в масштабах крупных компаний. Независимость от иностранных поставщиков снижает риск остаться без технической поддержки и сопровождения в случае введения новых санкций.